L'OL va faire ses adieux à Malo Gusto ce week-end. Le latéral droit prêté par Chelsea a une mauvaise nouvelle à annoncer aux supporters.

C'est un vrai coup dur pour les fans de Malo Gusto. Après avoir été acheté cet hiver par Chelsea, le latéral droit de 20 ans va dire définitivement au revoir à l'OL. Il avait été prêté par les Blues au club rhodanien pour la fin de saison, mais doit déjà composter son billet retour pour l'Angleterre. L'Équipe révèle ce samedi que le joueur ne sera pas du déplacement à Nice, qui compte pour la 38ème et dernière journée de Ligue 1.

Un véritable coup dur alors que Gusto avait déjà manqué plus de 2 mois de compétition, entre février et avril. Cette fois-ci, le jeune défenseur n'est pas blessé mais simplement malade, d'après les informations du quotidien sportif. Nous ne savons pas si le joueur pourra faire ses adieux aux supporters, mais il devrait partir à Londres plus tôt que prévu.

Saël Kumbedi va remplacer Malo Gusto lors de Nice-OL

Avec 22 matchs disputés cette saison pour une passe décisive, Malo Gusto reste un poids lourd de l'effectif de Laurent Blanc. Son absence sera préjudiciable d'autant que l'OL (7ème, 62 pts) joue sa place en Ligue Europa Conférence. Contre Nice qui n'a plus rien à jouer (9ème), le club rhodanien doit espérer un faux-pas de Rennes (5ème, 65 pts) et Monaco (6ème, 65 pts) pour se qualifier.

Sans Malo Gusto, les choses pourraient se compliquer. Laurent Blanc devrait compter sur Saël Kumbedi pour le remplacer, toujours d'après L'Équipe. Le défenseur de 18 ans, qui a connu 7 titularisations depuis avril, monte en puissance et semble écrire l'avenir des Gones. L'OL a précisé qu'il devra également se passer des services de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Moussa Dembélé (soins / reprise) contre Nice.