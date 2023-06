Depuis quelques années, l'Arabie saoudite manifeste un intérêt croissant pour le monde du football, et notamment pour certains clubs européens dont l'Olympique de Marseille. Cette relation grandissante entre l'Arabie saoudite et l'OM présente des opportunités uniques pour les deux parties, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives, aussi bien sur le plan sportif qu'économique.

Ce qui fait courir les Saoudiens vers le football européen

Tout d'abord, l'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'Olympique de Marseille s'inscrit dans la volonté des dirigeants de ce pays de s'impliquer davantage dans le sport mondial pour développer l'image de leur pays à l'international. L'idée d'investir massivement dans un club de football de premier plan en France, comme l'OM, l'Arabie saoudite cherche avant tout à renforcer son influence dans le pays et dans le monde du sport.

L’expérience en Angleterre donne déjà d’excellents résultats avec Manchester City et dernièrement avec Newcastle United. Le dernier club racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) a réalisé une belle remontée au classement de Premier League avec sa 4e place cette saison. Depuis 2018, Newcastle n’avait plus terminé une saison avant la 10e place du classement. Avec Man City, les choses vont largement bien. Le club va d’ailleurs jouer la finale de la Ligue des champions après le titre de champion d’Angleterre qu’il vient d’arracher.

Il faut noter que le gouvernement saoudien n’hésite pas à pousser ses citoyens à devenir des champions dans tous les secteurs, surtout les plus populaires, le but étant d’associer le nom du pays à tous les succès possibles.

Le sport ici ne sert que d’outil de communication à l’Arabie Saoudite pour promouvoir sa destination. L'Olympique de Marseille, avec son histoire riche et son importante base de supporters passionnés, offre une plate-forme idéale pour atteindre des objectifs relevés. En réalité, il ne manque pas grand-chose pour faire du club phocéen un mastodonte du foot mondial. Le club est basé dans la deuxième plus grande ville de France et compte un nombre important de supporters dans toutes les régions de France.

Les véritable intérêt de l'Arabie saoudite

Un rachat du club par les Saoudiens pourrait profiter à l'Olympique de Marseille en termes de ressources financières et d'infrastructures. L'Arabie saoudite dispose de moyens financiers importants et pourrait ainsi injecter des capitaux frais dans le club, permettant d'améliorer son potentiel sportif et de renforcer son effectif de joueurs de très haut niveau.

Au contraire du PSG qui n’est toujours pas propriétaire de son stade, le Parc des Princes, les Saoudiens pourraient contribuer au développement d'infrastructures modernes propres à Marseille, telles que le centre de formation et un rachat du stade Vélodrome, ce qui profiterait à long terme au club et à ses supporters. L'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'Olympique de Marseille pourrait stimuler l'attrait international du club et ainsi favoriser l'arrivée de grands joueurs. C'est en substance ce que gagnerait le club phocéen dans le cadre de sa vente par Frank McCourt.

Mais l'objectif des Saoudiens est aussi multifactoriel. Ils veulent se servir des différents clubs pour asseoir leur influence et leur rayonnement sur le football européen. C'est également une belle trouvaille en stratégie économique, notamment pour diversifier le portefeuille d'investissements du pays et développer des secteurs autres que le pétrole. Sur le plan diplomatique, la prise de contrôle d'un aussi grand club faciliterait le renforcement de son image à l'étranger et d'améliorer sa diplomatie par la multiplication de ses entrées dans tous les milieux.