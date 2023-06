Les spéculations autour de la vente OM ont repris de plus belle ce week-end, suscitant l'attention des passionnés de football et du club phocéen.

Les rumeurs ont été alimentées par les déclarations de différentes sources, dont Rolland Courbis depuis RMC Sport et la chaîne d'information iNEWS24 basée en Israël, suggérant que l'Arabie saoudite se préparait à intensifier ses efforts pour acquérir le célèbre club phocéen. Cette fois-ci, l'attention s'est tournée vers Frank McCourt, l'actuel propriétaire de l'OM, qui pourrait être tenté de céder le contrôle du club.

Vente OM, ce nouveau coup de théâtre

Bastien Borie, correspondant de la chaîne sur le Moyen-Orient, a évoqué cette situation en rappelant que l'OM avait précédemment rejeté une offre de rachat de 200 millions d'euros émanant des Saoudiens il y a trois ans. Cependant, les Saoudiens prévoiraient d'augmenter leur proposition, ce qui pourrait convaincre Frank McCourt, propriétaire du club, de céder ses parts, étant donné que l'OM n'a pas été une affaire financière particulièrement fructueuse pour lui jusqu'à présent.

Néanmoins, certains observateurs, à l'instar de Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, remettent en question la crédibilité de cette piste saoudienne. Riolo, rejoignant un consensus parmi de nombreux experts, soutient qu'un autre nom doit être envisagé sérieusement : celui du milliardaire franco-libanais, Rodolphe Saadé. Ce dernier est déjà propriétaire du port de Marseille ainsi que du journal La Provence. Selon Riolo, l'acquisition d'un club de football relève principalement d'une démarche politique. Il souligne également que les clubs de football ne sont généralement pas des investissements lucratifs et peuvent constituer une perte financière.

Ce propos du journaliste est d’ailleurs contradictoire. Un homme d’affaires a plus à perdre dans une affaire non lucrative qu’un État comme l’Arabie saoudite qui a juste besoin de faire la publicité de sa destination sur le plan touristique. Les Saoudiens sont donc les mieux placés pour racheter l’OM contrairement à Rodolphe Saadé, qui ne peut se permettre de perdre de l’argent dans ses entreprises au risque de devenir moins riche.

Quand Riolo se contredit dans la vente OM

Daniel Riolo soulève une question pertinente pour contrer sa propre analyse sur la question : quelle entreprise locale serait intéressée à investir dans un club de football ? Apparemment, très peu. Le football a mauvaise presse dans les milieux d'affaires, et cela conduit à un sentiment de dépossession parmi les amateurs du sport. Les grandes entreprises du CAC 40, quant à elles, semblent préférer investir dans d'autres sports, le rugby notamment. Riolo cite l'exemple de François Pinault au Stade Rennais, ainsi que l'investissement du Qatar au Paris Saint-Germain, qui était motivé par des considérations politiques et le développement de leur influence en France.

La vente OM est donc enveloppée de suspense et de spéculation, avec des acteurs potentiels tels que l'Arabie saoudite, Rodolphe Saadé et des hommes d’affaires indiens en lice pour acquérir le club. Alors que les négociations se poursuivent et que de nouveaux rebondissements pourraient survenir, les supporters de l'OM et les observateurs attentifs devront attendre avec impatience pour découvrir qui deviendra le nouveau propriétaire du club légendaire de Marseille.