Publié par Gary SLM le 16 avril 2023 à 10:35

Depuis plusieurs mois, la vente OM est au cœur de toutes les discussions à Marseille. Thibaud Vézirian, journaliste spécialisé dans le sport, ne cesse d'entretenir le doute sur l'avenir du club et sur le départ prochain de Frank McCourt, propriétaire américain de la formation.

Malgré les nombreux démentis de l'OM, Vézirian continue d'évoquer la vente imminente du club marseillais. Dans un live diffusé sur sa chaîne Twitch, le journaliste a laissé entendre que ses dossiers étaient solides en réponse à un internaute qui l'interrogeait sur la crédibilité de ses sources.

Pour lui, Frank McCourt va partir et cela peut se vérifier par le fait qu'il n'a jamais été attaqué en diffamation par le club.

« Si l’OM ne m’a pas attaqué en diffamation, c’est que mes dossiers sont solides ? tu peux faire les conclusions que tu veux »

Si la vente de l'OM est un feuilleton qui dure, les propos de Thibaud Vézirian viennent relancer les spéculations sur l'avenir du club phocéen. Frank McCourt, qui avait pourtant affirmé son intention de s'inscrire dans la durée à l'OM, pourrait donc finalement céder la place à un nouveau propriétaire dans les mois à venir.

En attendant, les supporters marseillais restent suspendus à l'annonce officielle d'une vente OM qui pourrait bouleverser l'avenir de leur club de cœur.

Vente OM : le club phocéen bientôt racheté ?

L'OM est un club mythique du football français, avec des supporters passionnés et une histoire riche. Cependant, les dernières saisons ont été difficiles pour le club phocéen qui n’a plus gagné le championnat Ligue 1 à cause de la surpuissance de son rival, le PSG.

Avec des résultats en dents de scie et des problèmes financiers récurrents, une vente OM pourrait donc être la solution pour repartir sur de bonnes bases.

Parmi les potentiels candidats au racahat de l'OM, on parle de l'homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal, du PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite dirigé par Yasir Al-Rumayyan ou de Rodolphe Saadé. Ces derniers temps, le nom de Mathieu Flamini a été positionné comme potentiel candidat au rachat de l'Olympique de Marseille. D'autres noms circulent également, mais pour le moment rien n'a été confirmé.

Une vente de l'OM pourrait avoir des conséquences importantes sur le club, mais aussi sur la ville de Marseille et ses habitants, qui sont très attachés à leur équipe de football. Affaire à suivre donc, en espérant que cette vente, si elle se concrétise, ne nuira pas à l'avenir du club.