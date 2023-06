Le PSG s’apprête à enregistrer ses deux premières recrues avec Manuel Ugarte et Marco Asensio. Mais Paris devrait encore patienter sur certains dossiers.

Outre les renforts attendus cet été, le Paris Saint-Germain compte également se débarrasser de plusieurs indésirables afin de faire de place aux nouveaux joueurs. Prêté cette saison à la Juventus Turin, Leandro Paredes fait partie de ses éléments dont le Paris SG ne veut plus. Toutefois, le club de la capitale va devoir se creuser encore les méninges pour se séparer du milieu de terrain argentin. Sur son compte Instagram, le joueur de 28 ans a lui-même confirmé son départ de la Juve.

Mercato PSG : C’est confirmé, la Juventus ne garde pas Leandro Paredes

« L'année a été très difficile et cela fait mal de ne pas avoir pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, mais j'emporte avec moi un groupe de joueurs et de personnes incroyables. Je tiens à remercier les supporters qui m'ont toujours soutenu tout au long de l'année, mais surtout chacun de mes coéquipiers. Je les porterai toujours avec moi », écrit Leandro Paredes sur les réseaux sociaux.

L’international argentin ne s'est pas imposé et la Vieille Dame a donc décidé de ne pas le conserver, faisant ainsi perdre 22,6 millions d’euros au PSG, soit le montant de son option d’achat. Toutefois, le club italien va verser 2,5 millions d’euros au récent champion de France. Pour autant, l’ancien milieu récupérateur du Zénith Saint-Pétersbourg ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain.

En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Leandro Paredes n'entre plus dans les plans des dirigeants parisiens et assure que deux clubs seraient d’ores et déjà sur les rangs pour récupérer l’ancien joueur de l’AS Rome cet été : l'Atlético Madrid et Galatasaray. Reste maintenant à savoir lequel de ces deux formations aura les faveurs du compatriote de Lionel Messi.