Ces dernières années, le RC Lens a fait preuve d'une grande efficacité de sa cellule de recrutement, ce qui lui a permis de prendre le lead sur le LOSC. L’offensive se prépare du côté lillois et c’est sur les plate-bandes des Sang et Or que se joue la bataille.

Mercato RC Lens : Le LOSC veut contrarier les plans lensois

Depuis son retour en Ligue 1, le RCL fait preuve d’une excellente régularité. Le club termine ses saisons dans les premières places du football français, ce qui commence à attirer les regards sur son effectif et son organisation interne. Cette saison, le RC Lens a déjoué les pronostics en écœurant l’Olympique de Marseille dans la course à la deuxième place de Ligue 1.

Depuis, Lens a été placé sous surveillance par les traditionnels grands clubs français et surtout par son voisin le plus proche, le LOSC. Pour recruter, dès qu’une piste du Racing Club de Lens est évoquée dans les médias, Lille se renseigne sur le dossier. C’est le cas de Gift Orban, buteur nigérian qui a mis Gand à ses pieds cette saison. En 16 matches de championnat belge sous les couleurs de la Gantoise, Gift Orban a inscrit 15 buts.

Cette statistique rappelle celle de son passage sous le maillot de Stabæk, en Norvège. Gift Orban (20 ans) avait inscrit 16 buts en 19 matches, preuve de sa rapidité d’adaptation dans n’importe quel championnat. Le RC Lens a donc rapidement déployé son système de surveillance autour de ce joueur qu’il cherche maintenant à engager pour renforcer son attaque. Pour ce faire, il attend le départ de Loïs Openda qui fait saliver de grands clubs prêts à mettre les moyens pour l'obtenir.

Foot Mercato fait savoir qu’il n’est désormais plus seul à observer Gift Orban. Le LOSC se serait mis sur les rangs pour le recruter également. Qui connaît Olivier Letang sait qu’il ne menera aucun effort pour refaire son retard sur ce dossier, surtout avec le grand réseau dont il dispose depuis son passage à la direction sportive du PSG.

Le RCL devrait avoir du mal à arracher le transfert du Nigérian au nez et à la barbe de Lille qui a un budget plus élevé que celui des Sang et Or. Parlant de budget, celui du RC Lens est de 62 millions d’euros, quand au LOSC, il trône à 100 millions d’euros.