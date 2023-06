Pendant que la rumeur de la vente OM fait la une de l’actualité de l’Olympique de Marseille, le milliardaire saoudien Fahad El Athel stationne son Super Yacht dans les eaux marseillaises. Un signe en lien avec la vente du club ?

Que fait Fahad El Athel à Marseille ?

Le média israélien i24NEWS assure ces derniers temps que les Saoudiens se préparent à envoyer une nouvelle offre de rachat au président Frank McCourt de l’OM. Selon cette source, cette prochaine proposition devrait déboucher sur la vente OM. En attendant, Frank McCourt a convoqué le président Pablo Longoria aux États-Unis aux dernières actualités.

C’est dans cette ambiance que l’on apprend la présence en France, précisément à Marseille, de Fahad El Athel. Son Super Yacht « Element » serait amarré à la Joliette, à Marseille. À propos du Saoudien Fahad El Athel, il est le président du conseil d'administration et directeur général de Fal Holdings Arabia.

Fahad El Athel est marié et est père de trois fils. En Arabie saoudite, il est considéré comme l'un des hommes les plus puissants. Son groupe Fal Holdings intervient dans le domaine de la santé, de la technologie et de l'immobilier. Cet homme très puissant possède aussi le London l'aéroport d'Ashford et yacht, le constructeur YachtLey.

Sa présence à Marseille a-t-elle un lien avec la vente OM ? On n’en sait pas plus pour le moment. Une chose est certaine, à chaque fois qu’un Saoudien se rapprochera de Marseille, la rumeur de la vente de l’OM sera relancée de plus belle.

Un compte Twitter de la TeamOM a posté : "Je vous donne l’info et faites en ce que vous voulez, mais le Super Yacht « Element » de FAHAD EL ATHEL (président du conseil d'administration et directeur général de Fal Holdings Arabia) est actuellement à Marseille, amarré à la Joliette."