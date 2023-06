Comme pressenti ces dernières semaines, un défenseur suisse s'est engagé librement en faveur du Montpellier HSC. Le club a annoncé la nouvelle.

Ce n'était plus qu'une question de temps. Douzième du dernier championnat de Ligue 1, le Montpellier HSC a officialisé une troisième signature après la prolongation d'Enzo Tchato et l'arrivée de Musa Al-Taamari. Le jeune défenseur suisse Bećir Omeragić, qui était libre de tout contrat depuis son départ du FC Zürich, s'est engagé en faveur du club pailladin ce dimanche. Il remplace ainsi numériquement Pedro Mendes, qui va quitter le club cet été. L'international portugais a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram le 4 juin dernier.

Laurent Nicollin, le président du MHSC, peut être fier de cette nouvelle recrue. En plus de n'avoir quasiment rien coûté, Bećir Omeragić est un espoir qui ne demande qu'à éclore au plus haut niveau. Sa situation était d'autant plus profitable au club héraultais. En effet, le défenseur de 21 ans a vécu une saison bien étrange. Après un titre de champion de Suisse remporté lors du précédent exercice, il a failli connaître une relégation avec le FC Zürich. Après 23 matchs disputés en championnat, le taulier a contribué au sauvetage du club (8ème sur 10). En parallèle, il a découvert la Ligue Europa (2 rencontres jouées).

Bećir Omeragić a choisi Montpellier parmi 4 clubs européens

S'il fallait rajouter un argument pour expliquer la satisfaction du Montpellier HSC vis-à-vis de ce transfert, nous pourrions dire que les prétendants étaient nombreux. En plus du club pailladin, Burnley, Braga, Hoffenheim et Augsbourg courtisaient tous Bećir Omeragić selon Foot Mercato.

Le MHSC s'est empressé d'annoncer la nouvelle via un communiqué officiel : « Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c’est désormais officiel : le jeune défenseur international U20 suisse Bećir Omeragić rejoint le MHSC. Né le 20 janvier 2002 à Genève, ce défenseur de grand gabarit (1m87) a débuté sa formation au Servette de Genève avant d’intégrer le FC Zürich en 2018, club au sein duquel il évoluait encore cette saison. Bienvenue Bećir » peut-on y lire. À noter que le club dirigé par Michel Der Zakarian serait désormais bien parti pour conserver Joris Chotard.