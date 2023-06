La prolongation de Gaëtan Charbonnier à l'ASSE est-elle un joli coup ou une erreur de la part des décideurs du club ? La réponse de Denis Balbir est claire.

Mercato : L'ASSE fait confiance à Gaëtan Charbonnier pour la saison prochaine

L’ASSE a prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier, vendredi. Il a signé pour une saison après son premier contrat de six mois tronqué. Blessé gravement au genou (rupture du ligament croisé antérieur), l’attaquant est pourtant toujours en rééducation à la suite de son opération en février. Son retour à la compétition est espéré en août prochain, pour le début de la saison.

Dans son communiqué officielle, l’AS Saint-Etienne avait fait savoir que la recrue hivernale « est en avance sur le protocole et particulièrement motivé. Charbo' sera un élément moteur de cette saison 2023-2024 », a assuré le club ligérien. Pourtant des doutes existaient sur le renouvellement de la signature de Gaëtan Charbonnier à l’ASSE, pour deux raisons principales. À 34 ans passés, il n'entre pas dans le projet de reconstruction du club. De plus, la grosse blessure subie par l’avant-centre n’augure pas d’un retour dans une forme optimale pour conduire l'ASSE vers leur objectif, qu'est la montée en Ligue 1.

Gaëtan Charbonnier, une prolongation symbolique ?

Selon Denis Balbir, dans son analyse pour But Football Club, la prolongation du N°10 de l’ASSE « est en soi symbolique. Oui, certains diront qu'à cet âge-là, quand on revient de ce genre de blessure, il y a de grosses interrogations sur son retour au plus haut niveau. […]. Maintenant, vu le caractère et l'envie du joueur, j'ai du mal à me dire que cette prolongation est une mauvaise nouvelle. Gaëtan Charbonnier a une revanche à prendre sur lui-même et je suis persuadé qu'avec le départ de Jean-Philippe Krasso (en vue, ndlr), il aura un vrai rôle de guide à jouer dans ce vestiaire », a commenté le journaliste et supporter des Verts.

L'ASSE avait loué l'état d'esprit du natif du Val-de-Marne lors de la prolongation de son contrat : « Malgré ce coup dur, Gaëtan Charbonnier n'a jamais cessé d'être présent pour le groupe stéphanois. » Pour rappel, le buteur a rejoint l’ASSE à la mi-décembre en tant que joker, en provenance de l’AJ Auxerre. Il avait commencé en trombe sous le maillot stéphanois, en inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive en 7 matchs, avant d’être freiné par une vilaine blessure.