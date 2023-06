La quête du successeur d’Igor Tudor à l’OM ne se limite pas seulement à Marcello Gallardo. Un autre entraîneur est approché par Pablo Longoria.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur un autre entraîneur

Le choix de l'entraîneur est une priorité absolue pour l'OM en ce début de mercato estival. Après la démission inattendue d'Igor Tudor, le club marseillais doit agir rapidement pour mieux planifier son recrutement et préparer la saison à venir. La direction du club est consciente de l'importance de ce processus de sélection, qui nécessite une évaluation minutieuse des compétences, de l'expérience et de la philosophie de jeu de chaque candidat.

Pablo Longoria, le président de l'OM, a récemment confirmé lors de sa conférence de presse que des discussions approfondies avaient déjà eu lieu avec plusieurs entraîneurs pour succéder à Igor Tudor. Et par les potentiels candidats, Marcelo Gallardo est considéré comme le grand favori pour prendre les rênes de l'équipe. Les négociations entre les pensionnaires du Vélodrome et le technicien argentin avancent dans le bon sens, mais des obstacles subsistent toujours.

Marcelo Gallardo souhaite obtenir quelques garanties avant de donner son accord à l'OM. D'autres clubs, comme l’AS Monaco et le PSG, montrent également un intérêt pour le technicien argentin, ce qui pourrait influencer sa décision finale. Face à cette situation, les dirigeants de l'OM explorent des solutions alternatives.

Ruben Amorin, une piste compliquée pour Marseille

Si le Paulo Fonseca du LOSC a un temps évoqué à Marseille, les Phocéens se tournent en effet vers un autre entraîneur surprise, dont l’identité vient d’être dévoilée. Selon Amarilloo, informateur bien informé sur les coulisses de l’OM, il s’agit de Ruben Amorin, l’actuel entraîneur du Sporting Portugal. Son style de jeu offensif et sa réputation de tacticien talentueux en font un choix attractif pour les dirigeants marseillais.

Mais le président Pablo Longoria devra encore faire face des difficultés sur cette piste alternative. Car Ruben Amorin est lié au Sporting Portugal jusqu’en juin 2026 et n’a pas vraiment l’intention de changer de club. Il sera très difficile de l’exfiltrer de la formation portugaise. Quoi qu’il en soit, l'entraîneur qui sera choisi aura la lourde tâche de succéder à Igor Tudor et de mener l'OM vers de nouveaux succès.

Le club marseillais a de grandes ambitions et souhaite retrouver le chemin des titres et de la compétitivité en Ligue 1 et en Europe. Dans les prochains jours, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette quête du successeur d'Igor Tudor à l'OM. Les supporters marseillais attendent avec impatience l'annonce imminente de l'arrivée du nouvel entraîneur qui apportera un nouveau souffle et une nouvelle dynamique à l'équipe.