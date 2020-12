ASSE Mercato : William Saliba fait taire toutes les rumeurs

Publié le 09 décembre 2020 à 12:20

L'ASSE veut réussir son coup du mercato hivernal en faisant revenir dans ses rangs son ancien défenseur aujourd'hui dans le dur à Arsenal, William Saliba. Selon plusieurs sources, les deux clubs seraient proches de trouver un accord, mais l'AS Saint-Etienne n'est pas seule à vouloir se renforcer avec le jeune joueur, qui aurait pris une décision forte.

Saliba et l'ASSE, l'histoire sans fin

L'ASSE a perdu deux solides défenseurs centraux cette saison. Wesley Fofana est parti à la fin du mercato à Leicester City contre 35 millions d'euros et William Saliba est retourné à Arsenal, qui l'avait acheté à Saint-Etienne en 2019 et prêté directement chez les Verts. Depuis, rien ne va plus pour les Foréziens, qui n'ont plus gagné depuis dix matches en Ligue 1. Et l'urgence de recruter se fait sentir. Mathieu Debuchy a été le premier à demander du renfort à ses dirigeants, tandis que Denis Bouangalui a emboité le pas cette semaine. "L’ASSE aurait-elle besoin de renforts cet hiver ?, a-t-il été interrogé par Téléfoot. Oui, on a besoin de joueurs d’expérience ou de plus jeunes pour ramener un peu de fougue dans cette équipe. Après, je sais qu’on a l’expérience et la capacité pour remonter au classement. Mais oui, personnellement, on serait content de joueurs qui arriveraient."

Et l'ASSE pense évidemment à William Saliba, qu'elle a voulu faire revenir à la fin du mercato. Le défenseur ne joue pas avec l'équipe première d'Arsenal, cantonné à un poste en réserve, et n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Mikel Arteta. Saliba a clairement évoqué la possibilité d'un nouveau prêt et un retour à l'ASSE ne le dérangerait pas. "Nous allons regarder sa situation dans les prochaines semaines, nous asseoir avec lui et décider ce qui sera le mieux à faire. Cela dépendra de lui et de la situation d'autres joueurs également", avait commenté son entraîneur espagnol début novembre.

Une décision forte de l'ancien Stéphanois

La semaine dernière, les rumeurs se sont faites de plus en plus insistantes sur l'arrivée imminente de William Saliba à l'ASSE. Un accord serait sur le point d'être trouvé et l'entente annoncée. Pourtant, d'autres clubs actuellement plus prestigieux que l'AS Saint-Etienne s'intéressent au jeune défenseur. L'Inter Milan est notamment sur le coup, de même que plusieurs clubs anglais. Mais, selon France Football, William Saliba aurait pris sa décision. Il ferait d'un retour en France sa priorité pour le mercato hivernal. Sans plus de précision. Si la Ligue 1 est privilégiée par l'ancien des Verts, il n'est pas certain que l'ASSE soit concernée directement. Il se murmure même que l'OM pourrait être sur le coup...













Par Matthieu