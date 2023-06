Suite à l’échec de la piste menant à Marcelo Gallardo, l’OM repart en quête d’un nouvel entraîneur. Julien Stéphan est proposé aux dirigeants phocéens.

Dans sa quête de trouver un nouvel entraîneur, la direction de l’OM a essuyé un énorme échec ce week-end. Alors que les négociations entre les deux parties semblaient très avancées, Marcelo Gallardo a finalement décliné l’offre phocéenne. Libre depuis son départ de River Place, le technicien argentin ne posera pas ses valises à Marseille cet été. Suite à sa réponse ferme et négative, la problématique reste intacte à l’OM.

La direction phocéenne devra vite trouver son nouvel entraîneur, car la reprise de l’entraînement est prévue dans deux semaines, plus précisément le 3 juillet prochain. Dans cette course contre-la-montre, deux noms reviennent aloes en force à Marseille : Paulo Fonseca et Marcelino. Le premier est lié au LOSC jusqu’en juin 2024 et les dirigeants lillois n’ont pas l’intention de le laisser partir cet été.

Quant au second, il ne fait pas vraiment l’unanimité à Marseille, ce qui jette un voile pessimiste sur la possibilité de le voir débarquer à l'OM. Dès lors, la presse locale s’accorde à dire alors que les dirigeants marseillais se tournent vers une troisième piste, dont l’identité n’a pas encore fuité. C'est dans ce contexte que le nom de Julien Stéphan émerge.

Julien Stéphan, une piste crédible pour l’Olympique de Marseille

Consultant pour Maritima Medias, Jacques Bayle a en effet plaidé pour une arrivée de l’ancien entraîneur du Stade rennais à l’OM. D’autant plus que Julien Stéphan a l’avantage d’être libre depuis son départ du RC Strasbourg. Sa capacité à communiquer directement avec les joueurs en français est aussi un aspect très important pour les dirigeants marseillais. « Il est toujours important d’avoir un entraîneur qui parle le Français, qui sache passer le bon message au bon moment », a-t-il expliqué sur BFM TV.

Il faut reconnaitre que Julien Stéphan, âgé de 42 ans, a connu une période réussie en tant qu'entraîneur du Stade Rennais, notamment en offrant au club breton la première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en 2019. Il a également remporté la Coupe de France avec le SRFC en 2019. Il démissionne en mars 2021 du Stade Rennais avant de rejoindre le RC Strasbourg où les choses ne dérouleront pas comme il l’espérait.

Demis de ses fonctions au RCSA, Julien Stéphan est toujours en quête d’un nouveau projet ambitieux. Son style de jeu offensif et sa capacité à développer de jeunes talents pourraient correspondre aux besoins de l’équipe phocéens. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que Jacques Bayle exprime ici son opinion personnelle et cela ne reflète pas forcément les décisions prises par la direction de l'OM.

Le président Pablo Longoria et son équipe doivent prendre en compte différents critères et évaluer l'ensemble des candidats potentiels pour trouver le profil d'entraîneur qui correspondra le mieux aux ambitions et aux valeurs du club. Julien Stéphan sera-t-il approché par la direction de l’OM ? Rien n’est à exclure dans ce dossier durant cette période de mercato.