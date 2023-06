Désireux de recomposer son effectif pour la saison prochaine, le PSG travaillerait sur un incroyable coup au milieu de terrain. La réponse ne va pas tarder.

Mercato PSG : Paris veut rapatrier Adrien Rabiot cet été

Après une nouvelle saison couronnée par une énième élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prévoit de profiter de ce mercato estival pour se renforcer massivement. Si Manuel Ugarte, Cher Ndour, Marco Asensio, Milan Skriniar et Kang-in Lee sont déjà promis au club de la capitale, Luis Campos poursuivrait ses recherches sur le marché afin de dénicher d’autres renforts.

Selon les médias italiens, le conseiller football du PSG travaillerait notamment sur un retour d’Adrien Rabiot avec la promesse d’un salaire de 10 millions d’euros. Parti fâché à l’été 2019, le milieu de terrain de 28 ans a pris du volume durant les quatre saisons passées à la Juventus, au point de devenir un élément incontournable chez les Bleus sous les ordres de Didier Deschamps. En fin de contrat à Turin le 30 juin prochain, Adrien Rabiot attire beaucoup de convoitises.

Selon Fabrizio Romano, la Vieille Dame veut garder son joueur et serait actuellement en négociations pour une prolongation. En Angleterre, Manchester United rêve de l’international français depuis l’été passé et aurait déjà rencontré son entourage pour évoquer son arrivée à Old Trafford cet été. Le journaliste italien indique que la réponse d’Adrien Rabiot ne devrait pas tarder concernant son avenir.

La réponse d’Adrien Rabiot ne devrait plus tarder

Le Paris Saint-Germain et Luis Campos vont devoir se montrer convaincants pour faire revenir Adrien Rabiot cet été. Dans sa chronique pour Caught Offside, Fabrizio Romano révèle notamment que les représentants du vice-champion du monde 2022 ont « eu des contacts avec Manchester United il y a un mois, ils sont informés de ce que Rabiot veut. Erik ten Hag a toujours été un grand fan de Rabiot, et nous savons qu'ils ont envisagé de le recruter l'été dernier ».

Le natif de Saint-Maurice serait d’ailleurs une priorité pour les Red Devils. Le Paris Saint-Germain devrait vite être fixé dans ce dossier puisque le journaliste italien précise : « Nous verrons si les choses changent, mais pour l'instant la Juventus essaie toujours de le garder, ils lui ont fait une proposition de nouveau contrat, et ils insisteront jusqu'à la fin. Ils attendent maintenant la réponse de Rabiot, et elle ne devrait plus tarder. » Entre un retour au PSG, une prolongation avec la Juventus et un départ libre à Manchester United, Adrien Rabiot devrait donc faire son choix dans les jours à venir.