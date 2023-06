Pour remplacer Jean-Philippe Krasso, parti librement en Serbie, l’ASSE s’active. Elle aurait transmis une offre à un buteur de Ligue 2.

Mercato ASSE : Alexandre Mendy intéresse l'AS Saint-Etienne

L’ASSE doit trouver rapidement le successeur de Jean-Philippe Krasso (26 ans). Meilleur buteur et passeur décisif des Verts la saison dernière (17 buts et 12 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2), il est parti librement à la fin de son contrat. Un contrat qu’il n’a pas souhaité prolonger à Saint-Etienne.

Mais on ne remplace pas si facilement un joueur au profil atypique comme celui de l’international ivoirien. Loïc Perrin cherche toujours le joueur dont le profil se rapprocherait le plus de ce dernier. Et une nouvelle piste explorée par le coordinateur sportif des Verts est révélée ce vendredi par RMC Sport. Selon le média, l’ASSE a coché le nom d’ Alexandre Mendy pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso dans l’équipe de Laurent Batlles. « Saint-Étienne est très intéressé par l'attaquant » du Stade Malherbe de Caen.

Un contrat proposé à Mendy et une offre en préparation pour Caen

La direction des Verts est même passée à l’offensive. Elle a proposé un contrat d’une durée de deux à trois ans au buteur bissau-guinéen. Quant au club normand, il devrait recevoir une proposition des Stéphanois dans les prochaines heures. « L’ASSE s’apprête à formuler une offre à Caen » d’après la source.

Pour s’attacher les services d’ Alexandre Mendy, le club ligérien devrait sortir le chéquier, car il est sous contrat en Normandie jusqu’en juin 2024 et il vaut 2,5 millions d'euros sur le marché des transferts. Fort de ses performances de la saison dernière, l’avant-centre de 29 ans tient une offre de prolongation de Caen, mais il n’a pas encore donné de suite au club normand, à en croire RMC. Pour rappel, Alexandre Mendy a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matches de Ligue 2 lors du dernier exercice.