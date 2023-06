Alors qu'une vague de départs se précise au Stade Rennais, les dirigeants ont eu un premier élément de réponse concernant Baptiste Santamaria.

Mercato SRFC : L'agent de Baptiste Santamaria confirme sur son futur

Baptiste Santamaria a vécu une année compliquée avec le Stade Rennais. D'abord blessé après une rupture des ligaments de la cheville, le joueur se voit manquer plusieurs mois de compétition avant de revenir sur le bord du terrain. À son retour, il enchaîne 30 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 3 buts.

Après une telle saison, l'avenir du milieu de terrain, débarqué en 2021, se pose : rester ou partir ? Présent dans l'émission After Foot, son agent Yvan Le Mée a voulu clarifier les choses. "Il a été à Fribourg il y a trois ans maintenant, il a été dans les dix meilleurs joueurs de la Bundesliga. Après, pour des raisons familiales, avec le Covid, c’était compliqué, donc on est rentrés. Il a fait deux très belles années à Rennes. En début de saison, il était au top, mais il s’est blessé, il est revenu après la Coupe du monde et il a enchaîné."

L'agent de Baptiste Santamaria a ensuite estimé que l'entraîneur du Stade Rennais comptait encore sur lui la saison prochaine, sans pour autant négliger de potentielles offres qui pourraient tomber sur la table. "Bruno Genesio compte sur lui, tout le monde veut le garder au club. Après, il a 28 ans, et à 28 ans, on va pas parler d'Arabie saoudite parce que c'est le sujet aujourd'hui, évidemment que si un club important vient, on le prendra en considération et puis on échangera avec les gens de Rennes. Après aujourd'hui, il n’est pas sur le départ, il est prévu d'être avec le Stade Rennais."

Le Stade Rennais va devoir faire un choix

La formation bretonne dispose d'une panoplie dans son entrejeu et avec les arrivées de joueurs comme Ludovic Blas et Enzo Le Fée, un doute subsiste. Le Stade Rennais va-t-il vendre un milieu de terrain ou garder ce milieu compétitif ? Un joueur comme Lovro Majer dispose d'une bonne cote sur le marché des transferts et Newcastle est venue aux renseignements pour le milieu croate.

Mais avec une qualification en Europa League et des matchs tous les trois jours, il serait judicieux de garder un bon nombre de joueurs au milieu de terrain permettant de jouer pleinement le championnat et l'Europe en cas de blessure.