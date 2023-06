Alors que le RC Lens cherche à renforcer son attaque, un accord a été trouvé avec un international du Paris FC. Le joueur devrait s'engager jusqu'en 2027.

Mercato RC Lens : Morgan Guilavogui signe pour quatre saisons

Qualifié pour la Ligue des Champions, le RC Lens compte bien dynamiser son équipe pour rester compétitif dans toutes les compétitions. Plusieurs joueurs devraient quitter le club comme Seko Fofana qui a succombé au charme saoudien ou encore Loïs Openda qui filerait en Allemagne. Pour compenser ces départs, les dauphins du Paris-Saint-Germain ont déjà recruté Stijn Spierings en provenance de Toulouse, Neil El Aynaoui de l'AS Nancy et le milieu Andy Diouf dont le transfert est imminent.

Le club nordiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon L'Équipe, Morgan Guilavogui pisté depuis plusieurs semaines, devrait rejoindre la formation lensoise dans les prochains jours. Le joueur est en train de passer sa visite médicale et les derniers accords vont être finalisés afin d'arracher les services de l'attaquant du Paris FC. Les Sang et Or débourseront 4 millions d'euros pour l'international guinéen.

Une bonne pioche pour le RCL

Le petit frère de Joshua Guilavogui sort d'une très bonne saison avec le club de Ligue 2 BKT, où il a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives. Une nette progression pour le joueur arrivé en 2021 en provenance de Toulon qui n'a cessé de briller sous le maillot parisien. Des bonnes performances qui lui ont valu d'être sélectionné pour la CAN se déroulant au Cameroun avec la Guinée. Malheureusement pour lui, il ne participera pas à la compétition pour cause de Covid.

Le désormais ancien joueur du Paris FC va connaître une autre étape dans sa carrière de footballeur, après la National et la Ligue 2. Il devra faire ses preuves en championnat tout en étant performant en Ligue des Champions.