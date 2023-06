Un milieu de Sochaux, proposé à l’ASSE par son agent, sait à quoi s’en tenir. La réponse de la direction de Saint-Etienne est tombée sans tarder.

Mercato ASSE : Des noms proposés à Saint-Etienne à la place de Krasso

L’ASSE s’est lancée sur plusieurs pistes pour recruter un joueur dont le profil se rapproche de celui de Jean-Philippe Krasso. Le meilleur buteur et passeur décisif des Verts la saison dernière est parti librement, après avoir repoussé plusieurs offres de prolongation de l’AS Saint-Etienne. Il a rejoint l’Étoile Rouge de Belgrade, avec lequel il va disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

En plus des pistes explorées par les recruteurs stéphanois, notamment celle menant vers Alexandre Mendy (SM Caen) et Ibrahim Sissoko (FC Sochaux), l’ASSE s’est vu proposer des noms d’attaquants, à la suite des départs de Jean-Philippe Krasso, Kader Bamba et Lenny Pintor.

L'ASSE refuse Gaëtan Weissbeck qui se dirige vers Bordeaux

La piste Gaëtan Weissbeck est révélée ce jeudi par Peuple-Vert. C’est un milieu offensif sous contrat à Sochaux jusqu’en juin 2025. Après l’échec du club sochalien pour revenir en Ligue 1 la saison dernière, il aurait des envies d'ailleurs. Cependant, il ne rebondira pas à Saint-Etienne. « Malgré l'intérêt du joueur, Loïc Perrin et sa cellule ont fait le choix de ne finalement pas retenir son nom », a fait savoir le média spécialisé. En revanche, Gaëtan Weissbeck (26 ans) plaît aux Girondins de Bordeaux, qui sont en passe de le recruter, d’après les informations de L’Équipe.

À noter que Sochaux a été relégué administrativement en National par la DNCG, mais va faire appel de cette décision. Quant à l’ASSE, elle cherche toujours un attaquant pour combler le gros vide laissé par Jean-Philippe Krasso. L’oiseau rare pourrait être déniché d’ici la reprise des entraînements le 3 juillet prochain.