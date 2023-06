En quête du successeur de Didier Digard, l’OGC Nice tient enfin son nouvel entraîneur. Francesco Farioli est proche de rejoindre le club niçois.

La direction de l’OGC Nice a enfin trouvé le remplaçant de Didier Digard. Après des discussions infructueuses avec le FC Lorient pour s’attacher les services de Régis Le Bris, les dirigeants niçois se sont finalement tournés vers la piste menant à Francesco Farioli. Et les discussions ont rapidement progressé entre les deux parties.

Mercato OGC Nice : Accord conclu pour l’arrivée de Francesco Farioli

Après un passage encourageant à Alanyaspor, Francesco Farioli a l’avantage d’être libre de tout contrat. Les Aiglons peuvent donc le recruter sans avoir à payer de frais de transfert. Outre sa situation contractuelle, son profil jeune et son style de jeu offensif correspondent parfaitement aux besoins de l’équipe niçoise. Le club présidé par Jean-Pierre Rivère s’est alors positionné pour le recruter et proche finaliser ce dossier.

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, il ne reste plus que quelques détails à régler avant d’officialiser l’arrivée de Francesco Farioli sur le banc de l’OGC Nice. Les pourparlers ont été positifs et les deux parties sont proches d’un accord. La source ajoute que les dirigeants niçois comptent finaliser ce dossier en début de semaine prochaine. Si Francesco Farioli venait à être nommé entraîneur de l'OGC Nice, il aura la tâche de construire une équipe compétitive pour la prochaine saison. Il devra également s'adapter à la réalité du championnat français et composer avec les ressources disponibles.

Les supporters de l'OGC Nice attendent avec impatience l'officialisation de cette nomination et espèrent que Farioli saura insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Il sera intéressant de surveiller de très près l’évolution de cette affaire. D'ailleurs, Foot Mercato assure qu'un accord a été conclu entre entre Francesco Farioli et l'OGCN sur la base d'un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2025. L'officialisation de sa signature ne serait plus qu'une question de temps.

Quoi qu’il en soit, le choix de Francesco Farioli s'inscrit dans la volonté du club de poursuivre le développement de son projet sportif et de promouvoir un football attractif. L'OGC Nice souhaite retrouver une certaine stabilité et jouer un rôle compétitif en Ligue 1. Le technicien italien pourrait apporter sa vision tactique et ses compétences pour aider l'équipe à atteindre ces objectifs.