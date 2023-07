Les spéculations autour d’une vente OM à l'Arabie saoudite persistent. La dernière en date fait état d’une fusion entre Frank McCourt et les Saoudiens.

Vente OM : Les négociations entre Frank McCourt et l'Arabie saoudite avancent

L'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus emblématiques du football français, suscite un intérêt constant de la part de potentiels acquéreurs cherchant à investir dans le sport et à accroître leur influence dans le milieu du football. L'Arabie saoudite, connue pour son implication croissante dans l’univers du ballon rond, se présente alors comme un candidat crédible pour une future acquisition de l'OM. Les dirigeants saoudiens ont même déjà exprimé leur volonté de racheter le club phocéen.

Il y a trois ans en arrière, de riches hommes d’affaires de l’Arabie saoudite avaient formulé une offre à hauteur de 200 millions d’euros pour tenter de convaincre Frank McCourt de céder son club. Sauf que les dirigeants saoudiens se sont heurtés à l’intransigeance du milliardaire américain, qui ne compte pas se séparer de son bien aussi facilement. Pourtant, la donne serait différente en interne. Les négociations entre la direction de l’Olympique de Marseille et les investisseurs saoudiens seraient même à un stade avancé.

Si bien que Thibaud Vézirian, dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, a évoqué le processus d’une fusion entre l’OM et l’Arabie Saoudite. L’ancien journaliste de L’Équipe a mené une enquête approfondie sur le sujet et assure avoir mis la main sur des documents attestant de cette transaction secrète. Le confrère assure qu’il a des « preuves » concernant la vente OM, mais il refuse de les dévoiler, car elles « impliquent des gens de confiance, des familles… Donc, elles seront protégées coûte que coûte. C’est le métier qu’il l’exige ».

Vente OM : Les Saoudiens déjà impliqués dans le mercato marseillais

Il faut reconnaitre que les avantages d'une telle fusion seraient multiples. Tout d'abord, l’arrivée de capitaux saoudiens pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de réaliser des investissements importants avec le recrutement de nouveaux joueurs et le renforcement de son effectif. Cela pourrait également aider le club à rivaliser avec les meilleurs clubs européens et à retrouver une place de choix sur la scène nationale et continentale.

Pour illustrer sa théorie, le journaliste met alors en avant le contraste saisissant entre la situation financière précaire de l’OM il y a peu de temps et ses investissements conséquents effectués ces dernières années. Selon lui, cela ne laisse aucun doute sur l'implication des dirigeants saoudiens, qui auraient fourni les fonds nécessaires permettant à Pablo Longoria d'effectuer des recrutements massifs lors des derniers mercatos. Il est même convaincu que ce processus de fusion débouchera nécessairement sur une acquisition de l’OM par l’Arabie saoudite.

Vente OM : Des incertitudes subsistent toujours…

L'arrivée de l’Arabie saoudite à la tête de l'Olympique de Marseille pourrait par ailleurs donner une impulsion majeure au développement des infrastructures du club, notamment la modernisation du stade Vélodrome. Cela renforçait aussi l'attrait de l'OM pour les joueurs, les entraîneurs et les sponsors, permettant ainsi au club de passer dans une dimension. Toutefois, malgré l'optimisme concernant la vente OM, certaines incertitudes subsistent.

Les négociations pour une telle transaction sont complexes et peuvent prendre du temps, car de nombreux détails contractuels et financiers doivent être réglés. De plus, toute vente de club de grande envergure comme l’Olympique de Marseille nécessite l'approbation des instances dirigeantes du football, telles que la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l'UEFA. Il est donc important de prendre ces informations avec prudence et d'attendre des annonces officielles avant de tirer des conclusions hâtives.

Quoi qu'il en soit, l'OM reste un club attractif et l'intérêt des investisseurs étrangers témoigne de sa renommée et de son potentiel. Que la vente OM à l’Arabie saoudite se concrétise ou non, le club poursuivra son chemin, porté par le soutien de ses fervents supporters et l'engagement de ses dirigeants, déterminés à lui offrir un avenir radieux. En attendant, les fans de l'OM continuent de rêver à une arrivée de Zinédine Zidane en cas de changement de propriétaire. Ils devront patienter avant de voir comment l'avenir du club se dessinera.