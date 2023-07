La nouvelle était pressentie depuis quelques jours, elle est désormais confirmée. Le Stade Rennais vient d’officialiser le départ de Romain Salin.

Mercato Stade Rennais : Le contrat de Romain Salin a été résilié

À quelques jours de la reprise de l’entraînement collectif prévu le 7 juillet à la Piverdière, la direction du Stade rennais vient de se séparer d’un taulier de son effectif. Elle a annoncé ce samedi le départ de son gardien de but Romain Salin. Les deux parties ont convenu de résilier leur contrat qui devait initialement se terminer en juin 2024.

Arrivé en 2019, Romain Salin aura passé quatre saisons au sein du club breton. Le joueur de 38 ans a d'abord été numéro 2 dans les cages rennaises, avant d'être relégué à la troisième place dans la hiérarchie des gardiens de but derrière Steve Mandanda et Dogan Alemdar. Malgré son expérience et sa contribution au SRFC, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable chez les Rouge et Noir.

Les Rennais travaillent déjà sur sa succession

Cette saison, Romain Salin n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première du Stade Renais. Il était même redescendu en équipe réserve en National. Face à cette situation, il semble que les deux parties aient finalement convenu qu'il était préférable pour le natif de Mayenne d’aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs. La résiliation du contrat permet ainsi à Romain Salin de partir librement du Stade rennais en vue de trouver un club dans lequel il aura plus de temps de jeu. Reste à savoir quelle sera sa future destination.

De son côté, le club breton se retrouve désormais avec un poste de gardien de but à combler dans son effectif. Les dirigeants rennais travaillent déjà en coulisse pour compenser son départ. Plusieurs profils sont étudiés, parmi lesquelles le nom de Gauthier Gallon est évoqué. Mais, le gardien de 30 ans évoluant à Troyes depuis 2019 ne sera pas facile à recruter. Le SRFC devra faire face à rude concurrence sur cette piste.