Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou et Saïdou Sow n’ont pas repris les entraînements avec l’ASSE cette semaine. Toutefois, on en sait plus sur leurs retours.

ASSE : Gaëtan Charbonnier de retour à l'entraînement après 6 mois ?

L’ASSE a démarré sa préparation estivale lundi comme prévu, mais sans aucune recrue. Le groupe de Laurent Batlles n’est pas encore au complet. Plusieurs joueurs manquent à l’appel au Centre sportif Robert Herbin. Parmi ces absents, figurent des joueurs revenus de prêt et des indésirables, mais aussi Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou et Saïdou Sow.

Blessé et opéré du genou en février 2023, Gaëtan Charbonnier est toujours en réathlétisation. Selon les informations de Peuple-Vert, il devait rejoindre ses coéquipiers à l’Etrat ce jeudi pour préparer la nouvelle saison. Le contrat de l’attaquant de 34 ans a été prolongé le 9 juin dernier, par anticipation, étant donné que Jean-Philippe Krasso avait repoussé les offres stéphanoises. Il devrait être opérationnel pour le coup d’envoi de la Ligue 2 le 5 août contre Grenoble.

Niels Nkounkou reprendra les entraînements le 26 juillet

Absent aussi à la reprise, Niels Nkounkou bénéficie de quelques jours de vacances, après avoir disputé l’Euro espoirs avec l’Équipe de France, éliminée en quarts de finale par l’Ukraine (1-3), dimanche. D’après Romain Colange du Progrès, son retour est fixé au 26 juillet, soit dix jours avant la première journée de championnat. Toutefois, le piston gauche pourrait quitter l'ASSE avant la fermeture du mercato estival. Très convoité après sa fin de saison remarquable, il est en instance de transfert. En cas d'offre intéressante, le club ligérien le céderait pour renflouer ses caisses.

Saïdou Sow est également au repos, lui qui a pris part aux éliminatoires de la CAN 2023 avec la sélection de la Guinée, en juin. Il entamera la préparation estivale dès le lundi 10 juillet. Quant à Lamine Fomba, il est bien présent à Saint-Etienne, mais il s’entraîne en dehors du groupe de Laurent Batlles. Touché au genou en fin de saison dernière, il est toujours en reprise adaptée.