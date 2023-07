Le RC Lens tente d'anticiper le départ de Loïs Openda avec plusieurs pistes. On en compte une en Allemagne, une en Belgique et une aux Pays-Bas.

C'est sans doute le dossier le plus chaud du mercato estival lensois. Partira, partira pas ? Tout le monde souhaite connaître la décision de Loïs Openda, le joyau belge du RC Lens. Depuis son arrivée l'été dernier, il a mis tout le monde d'accord en Ligue 1. Auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 38 rencontres de championnat, l'attaquant de 23 ans suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens.

En Premier League, Arsenal et Aston Villa seraient intéressés par son profil selon le Daily Mail. Cependant, c'est le RB Leipzig qui fait le forcing pour le signer. Alors que le RC Lens demande 50 millions d'euros pour Loïs Openda, le club allemand tente de faire craquer son voisin français. En tout, quatre offres ont été envoyées aux dirigeants : toutes refusées. La dernière était de 44 millions d'euros selon L'Équipe. Pour l'éditorialiste d'After Foot Walid Acherchour, le Racing se montre trop gourmand et doit accepter la prochaine offre, s'il y en a une et s'il souhaite vendre son joueur à un bon prix.

Sørloth, Orban et Pavlídis, les trois cibles offensives du RC Lens

Admettons que la vente de Loïs Openda se concrétise à presque 50 millions d'euros. Le RC Lens aurait donc de quoi faire pour remplacer correctement son buteur belge. Ce dimanche, Foot Mercato a révélé le nom de 3 joueurs qui pourraient potentiellement assumer ce rôle. Le premier n'est autre qu'Alexander Sørloth. L'attaquant norvégien de 27 ans, revenu au RB Leipzig après un prêt à la Real Sociedad, pourrait faire l'objet d'un échange avec Loïs Openda. Le but ? Atteindre les 50 millions d'euros demandés par les Lensois, d'une autre manière.

Le second attaquant pisté est Gift Orban (20 ans). Déjà ciblé par le LOSC depuis mai dernier, le Nigérian a été très décisif avec La Gantoise. Avec 15 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Jupiler Pro League, il est l'un des joueurs les plus efficaces devant le but. Pas étonnant que le Racing ait décidé d'en faire une priorité pour son attaque. Cependant, le club artésien est soumis à une grande concurrence dans le dossier. Burnley, l'Union Berlin et Francfort sont également sur le coup selon le journaliste Sacha Tavolieri. Enfin, Vangélis Pavlídis (24 ans) figure comme la troisième cible offensive du RCL. Le buteur grec a été l'auteur de 12 réalisations et 8 passes décisives avec l'AZ Alkmaar, le tout en 25 matchs d'Eredivisie. Le départ d'Openda est largement anticipé.