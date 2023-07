Pieds et mains liés par la DNCG, l'OL pourrait complètement changer de stratégie pour son mercato. Fini le trading, Lyon va essayer de conserver ses meilleurs éléments.

Mercato OL : La DNCG, meilleur ami de Lyon cet été ?

Après son passage chez le gendarme financier, qui l'a vu encadrer la masse salariale lyonnaise, l'OL réfléchirait à changer de stratégie pour le mercato, annonce L'Equipe. Finie la revente de joueurs, les Gones songeraient à conserver leurs meilleurs éléments afin de se donner toutes les chances d'accomplir ses objectifs sportifs.

Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison prochaine est une nécessité pour les dirigeants, qui ne devraient donc pas laisser partir Castello Lukeba, pourtant très proche du RB Leipzig ces derniers jours. Difficilement remplaçable, les chances de voir le jeune central lyonnais encore au club la saison prochaine augmentent à vue d'oeil.

La fin du feuilleton Renato Tapia ?

Un temps annoncé à l'OL, le Péruvien du Celta Vigo s'est finalement bien éloigné d'un transfert à Lyon. La DNCG a bloqué le transfert pour quelques millions d'euros. D'autant que le joueur lui-même commençait à douter et à s'interroger sur la marche à suivre : rejoindre Lyon ou terminer sa dernière année de contrat en Espagne, obtenir la nationalité ibérique, puis être libre de s'engager où il veut en obtenant une jolie prime à la signature.

L'OL a finalement beaucoup moins de marge de manoeuvre que prévue, et va devoir recruter intelligemment. L'arrivée d'un nouvel homme dans la cellule de Matthieu Louis-Jean devrait aider à mieux analyser les profils, pour trouver enfin le n°6 tant attendu par Laurent Blanc. Lyon devrait se contenter pour l'instant d'un duo au milieu de terrain Caqueret-Tolisso, avec Skelly Alvero et Mohamed El Arouch derrière eux. La jeune pépite lyonnaise qui pourrait bien être le grand gagnant de l'épisode DNCG, en grimpant bien plus vite qu'espéré dans la hiérarchie des milieux.