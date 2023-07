Sauf énorme revirement de dernière minute, Mauro Icardi va définitivement rester à Galatasaray. L’épouse et agente de l’attaquant du PSG l’a confirmé.

Mercato PSG : Wanda Nara confirme le transfert de Mauro Icardi

Aucun des deux clubs n’a encore produit de communiqué officiel pour confirmer leur accord et le transfert du joueur, mais c’est carrément tout comme, après les propos de Wanda Nara, l’épouse et représentante de Mauro Icardi. Après un prêt très réussi en Turquie, avec notamment 23 inscrits buts en 26 matches, l’attaquant argentin a convaincu les dirigeants de Galatasaray de miser sur lui pour l’avenir. Le club turc se serait ainsi rapproché dernièrement de la direction du Paris Saint-Germain pour négocier un transfert définitif de l’international argentin.

Vendredi, le journal turc Fanatik a annoncé un accord entre Galatasaray et le PSG à hauteur de 10 millions d'euros pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Pour convaincre Icardi, le club d’Istanbul a fait un effort financier pour se rapprocher du salaire de 7,5 millions d’euros annuels que réclamait le joueur de 30 ans. L’officialisation du transfert de Mauro Icardi à Galatasaray n'est donc plus qu'une question de temps, comme l'a laissé entendre sa compagne Wanda Nara. « Mauro aime son travail. Il continuera à le faire. Il ira à Istanbul dans quelques jours. Nous avons déjà une maison là-bas aussi », a déclaré la présentatrice télé au micro de la chaîne NTV Spor.

La transaction devrait donc être annoncée officiellement très bientôt. Selon Fanatik, en plus de Mauro Icardi, Galatasaray aurait aussi signé un accord pour Leandro Paredes. Le montant de la transaction serait de 6 millions d’euros pour le PSG et un contrat de trois ans plus une année en option pour le milieu de terrain argentin, qui toucherait un salaire de 2,75 millions d’euros par saison.