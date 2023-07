Les dirigeants du SM Caen cherchent une porte de sortie pour Norman Bassette. Le Belge a été proposé à plusieurs clubs, notamment en Ligue 1.

Mercato SM Caen : Norman Bassette proposé à 5 millions d'euros

Une jeune pépite va changer d'air cet été. C'est acté pour les deux camps, Norman Bassette va quitter le SM Caen pendant ce mercato. D'après le journaliste Sacha Tavolieri, les dirigeants normands ont même commencé à proposer leur joueur à d'autres écuries françaises et européennes. Ils en demandaient 5 millions d'euros, mais le montant réel avoisinera plutôt les 2 millions.

Le FC Porto a transmis une première offre à tiroir à ce prix. Les Portugais espèrent finaliser le transfert rapidement, mais ils ne sont pas seuls sur le dossier. Benfica et Bologne sont aussi sur le coup, tout comme des clubs de Ligue 1 dont les noms n'ont pas fuité. Dans une interview remontant au mois de février, il assurait pourtant vouloir exploser au SM Caen. "Je l'ai dit au Président, c'est ici que je veux exploser !", glissait-il dans les colonnes de Ouest-France.

Norman Bassette, l'une des révélations en Ligue 2

Il est devenu le "chouchou" des supporters caennais. À 18 ans, et sans avoir une seule saison complète dans les jambes, Norman Bassette s'est imposé comme l'un des jeunes les plus intéressants de Ligue 2. En 211 minutes, réparties entre dix entrées en jeu et une titularisation, le Belge a réussi à marquer son premier but en professionnel, d'une belle tête sur corner en fin de match contre Grenoble (2-1).

Passé par les sélections nationales de jeunes belges, comme un certain Loïs Openda, il a marqué dans toutes les catégories. Norman Bassette a signé au SM Caen en janvier 2021, après un stage d'essai à l'été 2020. Il arrivait depuis le centre de formation du KAS Eupen en Belgique. Il a paraphé son premier contrat professionnel avec les Normands en fin d'hiver 2022.