Bordeaux Mercato : Le FCGB réalise trois coups somptueux

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 18:55

En proie à de gros soucis financiers au début de l’été, les Girondins de Bordeaux réalisent, depuis le rachat du club, un mercato intéressant et plutôt économique. Si le club a pour l’instant dépensé 4,8 millions d’euros sur le marché, il s’apprête aujourd’hui à procéder à un dégraissage d’envergure. Pas moins de trois joueurs vont faire leurs valises de la Gironde, de quoi rapporter une belle liquidité au FCGB.

Le mercato bordelais est monté crescendo depuis mi-juillet, date du rachat du club par l’hispano-luxembourgeois, Gérard Lopez, et devrait s’envenimer ces prochaines heures, avant la fermeture officielle du marché des transferts. Après l’arrivée de Vladimir Petkovic à la tête du FCGB, le club a revu ses ambitions à la hausse et s’adonne depuis à un mercato prudent mais réfléchi. Impacté économiquement par la crise sanitaire, le club a néanmoins recruté plusieurs joueurs, comme le milieu brésilien Fransergio (4,5 M€) l’attaquant hondurien Alberth Elis, ou les défenseurs Timothée Pembélé, Gideon Mensah et Ricardo Mangas (tous en prêt). Ce mercato low cost va aujourd’hui être compensé par le départ de trois joueurs Girondins, qui devraient rapporter une belle liquidité au club.

Après des débuts difficiles en Ligue 1, ponctués par une triste 19e place après quatre journées, les Girondins de Bordeaux vont acter les départs successifs de Yacine Adli, Mexer et Josh Maja. Le premier est au centre des convoitises milanaises depuis plusieurs semaines, un accord a été trouvé ce matin entre ses agents et les Rossoneri, et l’officialisation devrait avoir lieu dans la soirée.

Dans le même temps, Bordeaux a accepté l’offre de 4,5 millions d’euros de Nottingham Forest pour le buteur anglais Josh Maja, prêté en janvier à Fulham, le joueur pourrait rester définitivement dans son pays après avoir marqué 11 buts avec les Girondins. Enfin, après un attaquant et un milieu de terrain, le FCGB devrait se séparer cette fois-ci d’un défenseur, en la personne de Mexer. Le Mozambiquien est proche de rejoindre Boavista en prêt, un club avec qui les Bordelais entretiennent de très bonnes relations.