Futur adversaire de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2, le Rodez AF lui a déjà envoyé un message en vue de leur prochaine confrontation.

ASSE : Rodez veut faire la fête à domicile contre les Verts

Il y en a qui ne perdent pas de temps. Alors que le mercato estival bat son plein, le Rodez AF a déjà les yeux rivés sur la prochaine saison de Ligue 2. Après un maintien acquis dans un climat électrique, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (victoire 0-1), le club aveyronnais veut vivre un prochain exercice plus calme. C'est pourquoi il se renseigne déjà sur ses futurs adversaires dans l'antichambre de l'élite.

Lors de la deuxième journée de championnat, Rodez recevra Saint-Étienne, qui prétend à un retour en Ligue 1 en 2024. Pour son entraîneur Didier Santini, ce sera l'occasion rêvée de fêter dignement le maintien : « On n'a pas pu faire la fête de fin de saison, avec nos supporters. On la fera, lors du premier match à domicile contre Saint-Étienne. Mais seulement si on gagne » a-t-il lâché dans les colonnes de L'Équipe.

Plusieurs départs à Rodez, pour peu d'arrivées

Le Rodez AF devrait jouer le maintien lors de la prochaine saison de Ligue 2. S'il espère faire mieux, le club aveyronnais n'a pas encore vraiment lancé son mercato estival. Plusieurs cadres de l'équipe sont partis (Senaya, Soumano, Boissier...), et seules quelques recrues sont à noter. Giovanni Haag (milieu défensif, AS Nancy-Lorraine), Ahmad Ngouyamsa (latéral droit, Dijon) et Waniss Taïbi (milieu central, Angers) sont les 3 joueurs ayant rejoint le RAF à ce jour.

Avec un tel mercato, difficile d'imaginer si Rodez pourrait viser plus haut que le maintien lors du prochain exercice. Le recrutement semble tout de même avoir été réfléchi, avec un mélange entre joueurs d'expérience en Ligue 2 (Ngouyamsa, Haag) et une pépite (Taïbi). Mais il pourrait être jugé comme faible compte tenu des éléments qui sont partis. Il reste toutefois du temps pour peaufiner l'effectif. De son côté, l'ASSE a officialisé 3 recrues (Cafaro, Nkounkou, Sissoko) et 8 départs (Raveyre, Krasso, Bamba, Pavlovic, Maçon, Giraudon, Camara et Pintor). La préparation à la Ligue 1 semble bien avancer.