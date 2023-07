Le Stade de Reims a transmis une offre à La Gantoise pour un défenseur central. Les négociations sont en bonne voie et le joueur pourrait s'engager pour quatre ans.

Mercato Stade de Reims : Joseph Okumu, c'est 12 millions d'euros !

Le Stade de Reims continue sur sa lancée. Après l'arrivée en prêt de Josh Wilson-Esbrand, qui devrait être officialisée dans les prochaines heures, le club Champenois est repassé à l'action, cette fois sur un défenseur central.

Les Rémois ont jeté leur dévolu sur Joseph Okumu, le joueur de La Gantoise en Belgique. Sous contrat avec l'écurie flamande jusqu'en juin 2025, le Kényan est évalué à 12 millions d'euros. Une somme sur laquelle se serait aligné le Stade de Reims, d'après Sacha Tavolieri sur Twitter. Mais certains détails restent encore à régler, notamment avec le joueur, qui n'a toujours pas d'accord avec les dirigeants rémois. Titulaire dans l'effectif belge, Joseph Okumu a disputé plus de 3500 minutes la saison dernière, pour un but inscrit.

Reda Khadra bientôt à Reims ?

En parallèle de la piste Joseph Okumu, le Stade de Reims travaille sur le recrutement de Reda Khadra. L'ailier allemand, pensionnaire de Brighton & Hove Albion, en Premier League, est tout proche de rejoindre l'effectif de Will Still, comme l'a révélé L'Equipe plus tôt dans la semaine. Doté d'une seule apparition dans le championnat anglais, l'offensif de 21 ans a besoin de temps de jeu pour s'affirmer, à un an de la fin de son contrat avec les Anglais. À Reims, il trouverait une place de titulaire, lui qui peut jouer sur les deux ailes ou en tant que numéro 10.

Le joueur sort de plusieurs prêts en D2 anglaise, consécutivement à Blacbkurn, Sheffield puis Birmingham. En 56 matchs de Championship, le joueur allemand a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Une efficacité qu'il devra améliorer à Reims.