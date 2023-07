Toujours à la recherche de renfort, le Stade de Reims a annoncé la signature d'un espoir allemand au milieu de terrain.

Mercato Stade de Reims : Reda Khadra débarque

Le Stade de Reims est intenable durant ce mercato. Après une assez bonne saison qui lui a permis de finir 11e de Ligue 1, le club champenois est déterminé à franchir un cap. En témoigne, les arrivées de Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise), Amine Salama (Angers) Ludovic Butelle (Red Star) et d'Oumar Diakité (Salzbourg), qui ont rejoint le groupe durant ce mercato. Mais la formation de Will Still ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'une nouvelle recrue vient d'être annoncée, il s'agit de Reda Khadra.

Peu connu en France, le milieu offensif débarque de Brighton où il ne s'est jamais imposé (un match disputé). Souvent prêté en Championship, il acquis de l'expérience du côté de Sheffield United et de Birmingham, où il sera vice-champion. L'international espoir allemand a signé un contrat jusqu'en 2027 avec les Rémois.

L'ancien du Borussia Dortmund a expliqué son choix sur le site officiel du club. "J'ai été sensible aux mots de la direction sportive et à ceux du coach. J'ai le sentiment d'arriver dans une équipe compétitive, qui n'a pas peur de faire jouer les jeunes joueurs. Le coach a faim de victoire et le projet club est très cohérent depuis plusieurs saisons maintenant."

Une arrivée pour compenser un départ

Si la direction rémoise peut se féliciter de cette arrivée, elle devra en revanche faire face au départ de Naïm Byar. Le milieu de terrain va découvrir la Serie A, plus précisément Bologne selon les informations de L'Équipe. L'international français a été convaincu par le projet proposé par Thiago Motta. Un prêt avec une option d'achat estimée à un million d'euros va être mis en place en cas de réussite de sa visite médicale prévue ce week-end. Ainsi, le joueur quitte le Nord-Est sans avoir disputé le moindre match avec l'équipe première.