Un énième départ est bouclé à l’Olympique Lyonnais cet été. Un joueur en manque de temps de jeu à Lyon file à l’étranger.

Mercato OL : Les arrivées à Lyon trainent, les départs s'enchainent

Soumis à un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transfert (achat de joueurs), l’OL avance prudemment pendant ce mercato estival. Seulement deux joueurs ont rejoint l’équipe première du club rhodanien. Ce sont : Skelly Avero (milieu de terrain, 21 ans) et Clinton Mata (arrière droit, 30 ans). Néanmoins, Laurent Blanc est toujours en attente de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe, avant la fin du mercato. Dimanche, à l’issue du match amical contre Molenbeek (0-1), l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a réitéré sa demande auprès de la direction. Il espère la signature de quelques joueurs supplémentaires dans l’effectif des Gones.

Si les arrivées sont au ralenti à Lyon, dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont déjà partis. Romain Faivre (Bournemouth, puis FC Lorient), Cenk Özkacar (Valence), Thiago Mendes (Al-Rayyan), Abdoulaye Ndiaye (Troyes) et Habib Keïta ont été tous transférés. Quant à Houssem Aouar (AS Rome), Moussa Dembélé, Jérôme Boateng, Julian Pollersbeck (FC Magdeburg), Yahya Soumaré (US Orléans) et Kayne Bonnevie (Quevilly Rouen), ils sont partis librement.

OL : Florent Sanchez Da Silva prêté à Molenbeek en Belgique

Selon les informations de L’Équipe, Florent Sanchez Da Silva (20 ans) va suivre. Il va rejoindre Molenbeek en Belgique sous la forme d’un prêt, pour une durée d’une saison. D’après le quotidien sportif, l’accord a été conclu en marge du match amical entre Lyon et le club belge, dimanche. Le deal s’est passé comme sur des roulettes, car Molenbeek est aussi l’un des clubs de John Texor, le nouveau propriétaire de l’OL, via Eagle Football. Rappelons que le milieu formé à Lyon avait été prêté au FC Volendam (première division hollandaise) pour six mois, pendant la deuxième moitié de la saison dernière.