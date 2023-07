Le mercato s’accélère du côté de l’OGC Nice. Après les arrivées de Morgan Sanson et Jérémie Boga, une troisième recrue est attendue.

Mercato OGC Nice : Florent Ghisolfi déniche son nouveau milieu de terrain

À quelques semaines de la reprise du championnat, l’OGC Nice passe enfin à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Très discret depuis l’ouverture du mercato estival, le Gym vient de boucler l’arrivée de deux nouvelles recrues. Morgan Sanson a rejoint les Aiglons sous la forme d’un prêt en provenance d’Aston Villa. Tandis que Jérémie Boga s’est définitivement engagé avec l’OGC Nice pour un contrat de quatre saisons.

Après une saison décevante, marquée par une triste 9e place en Ligue 1, l’OGC Nice veut repartir sur de nouvelles bases et aura nécessairement besoin de renforts de taille pour atteindre ses objectifs. D’ailleurs, le directeur sportif du club, Florent Ghisolfi, est déjà à l’œuvre pour attirer un nouveau milieu de terrain en la personne de Jean-Ricner Bellegarde.

Jean-Ricner Bellegarde d’accord pour signer à l’OGC Nice

Après quatre saisons pleines au RC Strasbourg, le joueur de 25 ans souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. L’OGC Nice s’est alors rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets et est en passe de boucler sa signature. Selon les informations de Nice-Matin, Jean-Ricner Bellegarde aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Aiglons cet été. Il ne reste plus qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente pour finaliser sa signature, et c’est là que les choses se compliquent.

Le RC Strasbourg a déjà repoussé une première offre de 6 millions d’euros pour son milieu de terrain polyvalent. Mais cela ne freine pas les ardeurs des Niçois. Ces derniers poursuivent toujours les négociations et ont bon espoir de mener à bien cette opération. Les positions entre l’OGC Nice et le RCSA se rapprochent et un accord définitif pour le transfert de Jean-Ricner Bellegarde pourrait être conclu dans les prochains jours. Toutefois, les affaires ne s’arrêtent pas là. Les dirigeants de l’OGC Nice s’activent en parallèle pour faire venir un nouveau latéral droit. Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) et Luca Pellegrini (Juventus) sont visés.