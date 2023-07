En échec sur la Côte d'Azur, l'ailier néerlandais Calvin Stengs retourne en Eredivisie. L'OGC Nice vient d'annoncer son départ dans son nouveau club.

Mercato OGC Nice : Calvin Stengs rejoint Feyenoord pour 6 millions d'euros

C'est l'un des échecs les plus retentissants des derniers mercato niçois. Calvin Stengs, ailier néerlandais acheté 15 millions d'euros à Alkmaar en 2021, vient d'être revendu au Feyenoord Rotterdam contre environ 6 millions d'euros. L'OGC Nice a officialisé son départ sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Calvin Stengs était en échec sportif complet depuis son arrivée, et son prêt en Belgique, au Royal Antwerp la saison dernière, n'aura rien changé. Reste à savoir si Florent Ghisolfi et ses hommes veulent combler son départ, ou faire de la place à Badredine Bouanani sur l'aile droite. Côté gauche, les Aiglons viennent d'enregistrer l'arrivée de Jérémie Boga.

Un départ au goût d'inachevé

À son arrivée sur la Côte d'Azur en juin 2021, l'ancien joueur d'Alkmaar était vu comme l'un des grands espoirs du football néerlandais. Rapide, technique, agile, il avait tout de l'ailier fantasque dont rêvent tous les grands d'Europe, mais il s'est perdu à Nice. Après une première saison complètement ratée, avec un but et une seule passe décisive en 28 rencontres, le joueur n'entrait plus dans les plans de Lucien Favre l'été dernier. Les Aiglons n'ont pas eu d'autres choix que de le prêter pour tenter de le relancer afin qu'il revienne dans de meilleures conditions, ou bien pour augmenter sa valeur en vue d'un transfert.

Malheureusement, sa saison belge est à l'image de son passage à Nice : un but et quatre passes décisives en 21 matchs, un total largement insuffisant. Revenu en France au terme de son bail avec Royal Antwerp, il a disputé la préparation avec Nice qui n'a pas souhaité le conserver. À Rotterdam, le néerlandais va retrouver un championnat qu'il connaît bien, dans son pays d'origine. Peut-être le meilleur contexte pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau, d'autant qu'il sera coaché par Arne Slot, un entraîneur qu'il connaît bien depuis leur passage commun à l'AZ Alkmaar.