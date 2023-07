Mauvaise fortune pour le PSG qui avait pourtant lancé toutes ses forces dans la bataille pour recruter une pépite danoise. Le Paris Saint-Germain vient en effet de buter sur le refus du concerné de rejoindre ses rangs malgré des approches concrètes soutenues par des efforts financiers importants.

Rasmus Højlund ne veut pas rejoindre le PSG, il veut Manchester United

Le mercato estival bat son plein, et les grandes écuries européennes se livrent des luttes acharnées pour attirer les meilleurs talents du football international dans leurs rangs. Un dossier chaud du PSG suscite l'attention des médias et des supporters : Rasmus Højlund, le jeune prodige de l'Atalanta, semble avoir clairement fait son choix, et la candidature du Paris Saint-Germain en pour l'avoir en est affectée.

Dès le début des négociations, Rasmus Højlund a exprimé une préférence claire pour Manchester United (MUFC). Malgré l'intérêt du PSG, qui s'est positionné pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre ses rangs, Højlund ne semble pas changer d'avis à ce stade.

La priorité de Rasmus Højlund en faveur de Manchester United est indéniable, et le club anglais est maintenant prêt à entamer un nouveau cycle de pourparlers avec l'Atalanta pour finaliser le transfert.

Cette décision est une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui espérait certainement attirer ce jeune talent dans ses rangs. Les responsables du club parisien devront donc se tourner vers d'autres cibles potentielles pour renforcer leur effectif en vue de la saison à venir.

Cependant, du côté de Manchester United, l'enthousiasme est palpable à l'idée d'accueillir Rasmus Højlund. Les négociations avec l'Atalanta s'annoncent cruciales dans les prochains jours, et les fans de MUFC attendent avec impatience une issue favorable qui permettrait d'intégrer ce joueur prometteur dans leur équipe.

Fabrizio Romano confirme la déconvenue du PSG

La situation de Rasmus Højlund démontre une fois de plus l'intensité et la complexité du marché des transferts dans le monde du football et les difficultés du PSG à convaincre les meilleures pépites malgré ses moyens illimités. Selon le journaliste Fabrizio Romano :"Rasmus Højlund veut rejoindre Man United, c'est très clair depuis le premier jour des négociations et ces derniers jours de la semaine pourraient être cruciaux". Le spécialiste mercato a ajouté : "La candidature du PSG n'a pas fait changer d'avis Højlund à ce stade: priorité à Man Utd, le club est prêt pour un nouveau cycle de pourparlers avec Atalanta. Place à Man United maintenant."

Il reste désormais à suivre de près les développements de ce dossier chaud. Les prochains jours pourraient être décisifs quant à l'avenir de Rasmus Højlund, et les supporters de Manchester United, du PSG et de l'Atalanta attendent avec impatience l'officialisation de sa destination pour la saison à venir.