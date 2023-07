Le FC Nantes craint de plus en plus un départ d'Alban Lafont cet été. En conséquence, le club des Bords de l'Erdre aurait activé une piste en urgence.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont veut partir

Chaque été depuis son arrivée dans les Bords de l'Erdre, Alban Lafont inquiète le FC Nantes. Le portier français, qui a confirmé son potentiel année après année, est souvent courtisé par plusieurs clubs. Jusqu'à présent, l'ancien Toulousain a refusé leurs avances. Mais après une quatrième saison plus que compliquée avec les Canaris, avec un maintien acquis de justesse en Ligue 1, il souhaite désormais partir selon Ouest-France.

Pourtant, son départ met du temps à se concrétiser. Le Celta Vigo, qui semblait bien parti pour l'enrôler, n'est pas parvenu à trouver un accord avec le FC Nantes. L'information provient de RMC Sport, qui n'a pas révélé les raisons de cet échec. D'autres clubs ont également tenté leur chance (Tottenham, Olympique de Marseille) mais aucune offre ne semble convaincre les dirigeants de céder leur rempart.

Đorđe Petrović ciblé en urgence pour remplacer Lafont

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Alban Lafont (24 ans) est estimé à 16 millions d'euros par le site Transfermarkt. Un montant qui n'a peut-être pas encore été atteint parmi les propositions formulées par ses prétendants. Mais le blocage pourrait également venir du FC Nantes, qui se montrerait peut-être trop gourmand. En tout cas, le club des Bords de l'Erdre craint le pire : son départ.

D'après Ouest-France, une piste aurait été activée en urgence pour anticiper l'évènement. Đorđe Petrović figurerait sur les tablettes de la direction sportive nantaise. Titulaire au New England Revolution (MLS) depuis deux saisons, le portier de 23 ans a disputé 21 matchs en moyenne. Doté d'une grande envergure, il rassure aussi par sa taille (1,94 m). Un profil intéressant qui sera même une priorité pour le club français, en cas de départ d'Alban Lafont. Et ce, malgré d'autres pistes étudiées en France et en Italie. La balle est dans le camp d'Alban Lafont.