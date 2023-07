Après avoir déniché Ludovic Blas, le Stade Rennais s'intéressait à un défenseur du FC Nantes pour remplacer Hamari Traoré cet été.

Mercato Stade Rennais : Fabien Centonze ne veut pas quitter le FC Nantes

Le Stade Rennais a commencé très fort ce mercato estival. En l'espace de quelques semaines, Florian Maurice a bouclé les arrivées de Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon et Geoffrey Lembet. Désormais, le directeur sportif du SRFC se concentre sur les postes prioritaires de l'effectif de Bruno Genesio, à commencer par le côté droit de la défense bretonne. Depuis le départ libre d'Hamari Traoré à la Real Sociedad, seul Lorenz Assignon est parfaitement habilité pour remplacer le latéral malien.

De ce fait, Florian Maurice veut trouver un élément expérimenté qui connaît la coupe d'Europe pour concurrencer Lorenz Assignon cette saison. À la fin du mois de juin, le SRFC s'était renseigné pour tenter de faire venir Fabien Centonze, défenseur droit du FC Nantes, mais les dirigeants nantais demandaient une somme d'argent trop élevée, entre 6 et 8 millions d'euros pour libérer leur joueur.

Et ces dernières heures, l'avenir du latéral droit de 27 a été définitivement scellé. Selon les informations du journaliste David Phelippeau, Fabien Centonze n'a aucune intention de quitter les Jaune et Vert cet été. Le Stade Rennais va donc devoir se rabattre sur quelqu'un d'autre pour remplacer Hamari Traoré.

Lorenz Assignon s'est blessé à l'épaule face à West Ham

Samedi soir, le Stade Rennais a retrouvé son public au Roazhon Park à l'occasion de la réception de West Ham (3-1). Si cette rencontre de préparation s'est bien déroulée pour la plupart des hommes de Bruno Genesio, Lorenz Assignon a vécu une fin de journée plus difficile que ses coéquipiers. En première période, le latéral droit rennais a ressenti une douleur à l'épaule en tombant, et a dû céder sa place quelques instants plus tard.

Toutefois, les nouvelles données par Bruno Genesio en fin de rencontre ont été plutôt rassurantes. "Il a senti une douleur à l’épaule en tombant. Pour l’instant, je n’ai pas le diagnostic précis du docteur, mais il a été plutôt rassurant." Cette petite frayeur vécue par le jeune joueur du SRFC devrait néanmoins pousser les dirigeants bretons à accélérer la cadence sur la recherche d'un défenseur droit en cette fin de mercato.