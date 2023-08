Alors que les supporters de l'OM réclament un retour d'Alexis Sanchez à Marseille, Pablo Longoria ne fait pas du Chilien sa priorité pour ce mercato estival.

Mercato OM : Pablo Longoria ne compte pas sur Alexis Sanchez

Auteur d'une excellente saison avec l'OM, Alexis Sanchez n'a pas prolongé son contrat avec le club et ne fait donc, pour le moment, pas partie de l'effectif olympien pour l'exercice 2023-2024. Alors que les rumeurs d'un retour du Chilien s'enchaînent depuis plusieurs semaines, Marseille continue son mercato, et a déjà acté plusieurs renforts offensifs, dont Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ismaïla Sarr.

À la recherche d'un équilibre dans l'effectif de l'OM, Pablo Longoria ne devrait, pour le moment, pas faire venir de nouveaux attaquants, bien que Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi sont sur le départ. Lors de la présentation d'Iliman Ndiaye, le président du club s'est d'ailleurs montré très ferme concernant un potentiel retour d'Alexis Sanchez à Marseille. "Sur la situation d’Alexis (Sanchez), on en a déjà discuté la semaine dernière… D’un point de vue numérique, mise à part la position de latéral droit, on est au complet."

Un mercato déjà bouclé pour l'OM ?

Une déclaration qui ne passe pas inaperçue, et qui semble donc enterrer les derniers espoirs de voir Alexis Sanchez débarquer à l'OM, d'autant plus que cela mettrait un autre joueur offensif sur le banc, puisque le Chilien ne devrait pas se satisfaire d'un rôle de titulaire occasionnel. Ainsi, l'attaque marseillaise ne devrait plus trop bouger dans les prochaines semaines, et l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan va sans doute devoir se trouver un nouveau point de chute, lui qui maintient le flou sur son avenir.

Après avoir acté les arrivées de 6 joueurs depuis le début du mois de juillet, l'OM devrait se calmer sur ce mercato, et ne poursuivra donc pas la piste Alexis Sanchez. Néanmoins, l'Olympique de Marseille pourrait toutefois accueillir un nouveau latéral droit, seul poste qui n'est pas complet selon les propos de Pablo Longoria.