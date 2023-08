Alors que l'OM joue son avenir en Ligue des Champions mardi soir, Marcelino pourrait faire un changement au milieu. Voici la compo.

OM-Panathinaïkos : Gagner pour continuer à rêver

Le mois d'août n'est pas encore terminé que l'OM joue déjà une partie de sa saison mardi soir au Vélodrome. Battu la semaine dernière en Grèce (1-0), les Olympiens sont dans l'obligation de s'imposer, avec si possible deux buts d'écarts pour éviter de s'infliger les prolongations, ainsi qu'une potentielle séance de tirs au but. Le succès face au Stade de Reims (2-1), acquis samedi soir, n'a pas levé tous les doutes, mais il a permis aux joueurs de Marcelino de prendre confiance, et pour certains de marquer des points auprès de leur entraîneur.

C'est notamment le cas de Vitinha, titularisé sur le front de l'attaque aux côtés d'Iliman Ndiaye. L'attaquant portugais a fait preuve de combativité tout au long de la rencontre, et a été récompensé en fin de match en inscrivant le but de la victoire. À la veille du match face au Panathinaïkos, les cartes sont rebattues dans le secteur offensif de l'OM, comme l'indique L'Équipe.

Mattéo Guendouzi préféré à Jordan Veretout ?

Même son de cloche en ce qui concerne le milieu de l'OM. Avec la suspension de Geoffrey Kondogbia, expulsé au match aller, Valentin Rongier est assuré d'être titulaire, mais pour l'accompagner, Marcelino hésite. En effet, les dernières prestations de Jordan Veretout ne font pas l'unanimité, contrairement à Mattéo Guendouzi, qui semble marquer des points lorsqu'il entre en cours de jeu. La possibilité de le voir débuter mardi soir devient plus que probable, et l'OM en aura sans doute besoin pour répondre à l'impact physique imposé par les Grecs.

La compo probable de l'OM face au Panathinaïkos :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : J. Clauss, S. Gigot, L. Balerdi, R. Lodi

Milieux : I. Sarr, V. Rongier, M. Guendouzi, A. Ounahi

Attaquants : Vitinha, P-E. Aubameyang