Après son élimination en Ligue des champions, l’OM s’attend à vivre une fin de mercato très agité. Pablo Longoria devra réaliser plusieurs ventes.

Mercato OM : Pablo Longoria s’est entretenu avec Frank McCourt

L’Olympique de Marseille vit un été assez animé. Le club phocéen a dépensé environ 45 millions d’euros pour l’arrivée de six nouveaux joueurs de qualité, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore Iliman Ndiaye. Ce recrutement ambitieux n’a cependant pas permis à l’OM d’accéder aux phases de la Ligue des Champions. Cet objectif prioritaire de l’Olympique de Marseille a été stoppé ce mardi soir au Vélodrome après la défaite face au Panathinaïkos (2-1, 3-5 tab).

Cet échec lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions est bien entendu un coup dur pour Frank McCourt, qui rêvait d’un « Champions Projet » depuis son rachat du club phocéen en octobre 2016. Mais, malgré ses investissements conséquents, les résultats escomptés n’ont toujours pas été atteints. En six saisons sous sa direction, l’équipe phocéenne n’a disputé que deux fois la Ligue des Champions (2020-2021 et 2022-2023).

Au lendemain de cette nouvelle sortie de route de l’OM face au Panarthinaïkos, L’Équipe assure qu’une rencontre s’est tenue mercredi entre le propriétaire du club phocéen et son président Pablo Longoria afin d’évoquer les projections et la stratégie à venir. La source précise qu’il a été question « de football et de la saison qui arrive sans Ligue des champions ». Même si l’OM est reversé en Ligue Europa, suite à son élimination en C1, les retombées ne sont pas les mêmes, surtout sur le plan économique.

Pablo Longoria veut encaisser un chèque de 40 M€

Éjecté de la Ligue des Champions, l’OM a fait une croix sur un gros chèque. Un manque à gagner de 20 millions d’euros est évoqué, sans compter l’argent perçu lors des phases de poules en cas de victoire ou de match nul et les recettes liées à la billetterie et au merchandising. Cela représente une perte importante pour les finances de l’OM.

En zone mixte, Pablo Longoria avait assuré que l’élimination en Ligue des Champions n’aurait pas d’incidence sur la suite du mercato. Car le président de l’OM avait déjà prévu tous les scénarios possibles et imaginables. D’autant plus que les primes des nouvelles recrues étaient liées à une qualification en C1. Toutefois, le président phocéen compte faire le ménage au sein de son effectif. En plus de Cengiz Ünder vendu à Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros, d’autres ventes sont attendues par Frank McCourt, souvent agacé de voir ses concurrents réaliser des plus-values considérables cet été, tandis que son équipe piétine dans ce domaine.

Cet impératif économique est bien compris par Pablo Longoria qui s’active pour se séparer de certains joueurs cet été. Le quotidien sportif précise que le président compte vendre pour environ 40 millions d’euros en cette fin de mercato. Cette démarche est nécessaire pour assurer une stabilité financière du club. Ses équipes s’activent dans ce sens.

Les départs de Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi se précisent

Considéré comme l’une des belles grosses valeurs marchandes de l’OM, Mattéo Guendouzi se positionne tout en haut de cette liste de partants. La Lazio Rome, l’Inter Milan et d’autres clubs de Premier League s’intéressent de très près à son profil, mais aucune offre n’a jusqu’ici été soumise à la direction phocéenne pour son transfert. De son côté, Ruslan Malinovskyi fait déjà l'objet de démarches concrètes pour sa signature.

Le Besiktas, le Torino, le Genoa ou encore Bologne ont déjà approché la direction de l’OM en vue de le recruter. Sauf que le milieu offensif ukrainien joue la montre en vue d’un retour à l’Atalanta Bergame, son ancien club. Cette position freine pour le moment son départ de Marseille. Quoi qu’il en soit, la fin du mercato risque d’être animée à l’OM, notamment dans le sens des départs.