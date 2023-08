Alors que le PSG vient de conclure le départ de Neymar en Arabie Saoudite, les Parisiens pourraient maintenant avancer pour une autre vente offensive.

Mercato PSG : Paris veut 30 millions d'euros pour Hugo Ekitike

Arrivé l'été dernier au PSG en provenance du Stade de Reims pour un peu moins de 30 millions d'euros, le jeune Hugo Ekitike n'a pas convaincu les Parisiens avec sa première saison. Auteur d'un exercice de haute volée avec le SDR avant son arrivée dans la capitale, l'attaquant de 21 ans peine encore à trouver ses marques, avec seulement 4 buts et 4 passes décisives en 32 rencontres disputées sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Ainsi, le PSG ne compterait plus forcément sur lui, et Hugo Ekitike pourrait être le prochain départ validé par le club francilien, qui a bouclé récemment le transfert de Neymar à Al-Hilal pour 90 millions d'euros. En ce qui concerne le jeune attaquant français, il pourrait également rapporter un joli chèque dans les caisses parisiennes, puisque Nasser al-Khelaifi l'évalue à 30 millions d'euros. C'est donc la somme qu'attend le Paris Saint-Germain pour lâcher le jeune joueur, dans l'espoir de ne pas le vendre à perte, un an après l'avoir recruté.

Le RC Lens et l'AS Monaco s'intéressent toujours à Hugo Ekitike

Le PSG demande donc une belle somme pour céder Hugo Ekitike, ce qui pourrait refroidir les clubs intéressés par l'ancien buteur du Stade de Reims. En Ligue 1, l'AS Monaco et le RC Lens réfléchissent toujours à faire venir l'international espoir, mais le prix pourrait bloquer, notamment pour le Racing, qui pourrait également avoir du mal à assurer le gros salaire du joueur, et qui aurait donc aimer conclure un prêt avec option d'achat.

Les Lensois souhaiteraient donc se faire prêter Hugo Ekitike pour la saison prochaine, tout en laissant le PSG payer une partie de son salaire. Une option qui ne semble pas convenir aux dirigeants parisiens, qui préfèrent un transfert sec pour le natif de Reims. Quoi qu'il en soit, ce dernier est, plus que jamais, sur le départ, alors que l'arrivée de Randal Kolo Muani se précise ces derniers jours, et que Paris ne laisse pas non plus tomber la piste menant à Bradley Barcola.