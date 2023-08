Le 18 août 2023 à 08:35

Éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, Marcelino et l'OM doivent se relancer face au FC Metz ce soir, pour ne pas laisser le doute s'installer.

FC Metz-OM : Marseille doit se concentrer sur la Ligue 1

Alors que les barrages de Ligue des Champions sont déjà finis pour l'OM, suite à la défaite aux tirs au but contre le Panathinaikos cette semaine, les Marseillais doivent désormais se replonger dans la Ligue 1, en attendant le début de la Ligue Europa, compétition européenne disputée par l'Olympique de Marseille cette saison.

Avant cette rencontre face au FC Metz, promu cette saison en Ligue 1, Marcelino va devoir trouver les mots pour motiver ses troupes, malgré cette énorme déconvenue en Ligue des Champions, subie dès l'entame de la saison. De plus, les jambes risquent d'être lourdes pour les Olympiens, qui ont disputé 120 minutes de jeu ce mardi, et notamment pour des joueurs comme Jonathan Clauss, très actif sur son côté droit, et qui n'a pas ménagé ses efforts face aux Grecs.

Une saison déjà ratée pour l'OM ?

Avec cette élimination en Ligue des Champions avant même les phases de poules, l'OM a pris un sérieux coup sur la tête, alors que cette qualification était l'une des missions de Marcelino. De gros efforts financiers ont été consentis pour atteindre ce but, avec notamment les recrutements onéreux d'Iliman Ndiaye ou d'Ismaïla Sarr, ce qui a également un impact sur les finances du club.

Néanmoins, l'OM a bien commencé sa saison en Ligue 1, avec une victoire contre le Stade de Reims, et doit maintenant poursuivre sur sa lancée pour décrocher sa qualification en Ligue des Champions en fin de saison. De son côté, Marcelino peut encore soigner son bilan, notamment en cas de belles performances en Ligue Europa.

La compo probable de Marcelino face au FC Metz :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clausse, S. Gigot, C. Mbemba, R. Lodi

Milieux : I. Sarr, V. Rongier, G. Kondogbia, A. Ounahi

Attaquants : Vitinha, P. Aubameyang