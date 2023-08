Le Stade de Reims a transmis une offre pour un jeune ailier ghanéen. Le club de Nordsjaelland n'a mis longtemps à répondre à cette proposition.

Mercato Stade de Reims : Le PSG a aussi tenté la piste Ernest Nuamah

C'est un nom qui devrait figurer parmi les prochains grands du football mondial. Le jeune ailier de 19 ans, Ernest Nuamah, est sur toutes les lèvres des suiveurs du football danois et européen. Le virevoltant ailier ne cesse d'impressionner par sa qualité de dribbles, sa vitesse et sa finition. Capable de se faufiler au milieu de toute la défense adverse avant d'enchaîner d'une grosse frappe pleine lucarne, l'ailier ghanéen est évidemment sur les tablettes des plus gros clubs du top 5 européen.

Notamment le Paris Saint-Germain, qui avait envoyé une première offre au début de l'été. Conscient de l'intérêt suscité par sa pépite, le club danois de Nordsjaelland, meilleur formateur du pays, a refusé ces avances, attendant de voir le montant prendre de l'ampleur. D'après Foot Mercato, un autre club français essaye de l'attirer depuis quelques jours : le Stade de Reims.

Les Rémois ont même envoyé une proposition à hauteur de 18 millions d'euros, un record pour le club champenois, mais refusée par Nordsjaelland. Il faut dire qu'avec 4 buts et 1 passe décisive depuis le début de la nouvelle saison au Danemark, débutée le 24 juillet, sa valeur risque de monter en flèche. L'Ajax et un club anglais suivraient également le dossier avec attention.

Un mercato qui restera dans les annales ?

Le Stade de Reims a complètement changé de dimension. Cet été, le club champenois a battu son record sur le montant d'un transfert, avec l'arrivée de Joseph Okumu pour 12 millions d'euros. Le défenseur central a préféré le projet rémois à celui de l'OL. Un vrai tour de force, comme le transfert à venir de Keito Nakamura, dossier où Reims a dépassé le LOSC en déboursant 10 millions d'euros. S le transfert d'Ernest Nuamah venait à se concrétiser, ce mercato pourrait rester dans les annales du Stade de Reims, avec près de 40 millions d'euros déboursés.

Après leur excellente deuxième partie de saison, les hommes de Will Still peuvent croire à une nouvelle épopée fantastique, puisque Reims fait désormais partie des outsiders les plus sérieux dans la course à l'Europe.