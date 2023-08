Le FC Lorient a officialisé la signature d'un jeune milieu camerounais. Il évoluera avec la réserve lorientaise dans un premier temps.

Mercato FC Lorient : Arthur Avom Ebong s'engage pour 3 ans

Les Merlus continuent de préparer l'avenir. Quelques jours après la prolongation du contrat de Junior Kroupi, fils d'Éli Kroupi, le FC Lorient continue de renforcer ses jeunes pousses, avec l'arrivée d'un grand espoir africain. Selon les informations de L'Équipe, le FCL va accueillir l'arrivée d'Arthur Avom Ebong, jeune milieu de terrain camerounais de 18 ans, qui provient du Fauve Azur Elite, en D1 nationale. Il s'est engagé pour trois ans sous les couleurs lorientaises, avec une autre année en option.

À la manière d'un Dango Ouattara, les Bretons comptent l'intégrer à leur équipe réserve le temps de son adaptation, avant de commencer à lui donner quelques minutes de temps de jeu avec les pros. Au début du mois d'août, il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur des Jeux de la Francophonie, qu'il a remporté avec le Cameroun.

Les Merlus renforcent leur attaque

En parallèle, les Merlus travaillent sur l'arrivée d'un nouvel attaquant. Le FC Lorient essaye d'attirer le Guingampais Amine El Ouazzani, dont le profil correspondrait parfaitement à celui recherché par Régis Le Bris. Le buteur, titulaire avec l'En Avant Guingamp en Ligue 2, a plutôt bien démarré sa saison, avec un but inscrit et une passe décisive délivrée en trois matchs.

Évalué à près de 1,5 millions d'euros, l'attaquant marocain devrait rapporter une somme plus élevée à Guingamp, avec qui il est lié contractuellement jusqu'en 2026. Mais pour l'heure, les dirigeants lorientais n'ont fait aucune offre. Les relations entre les deux parties devraient pourtant largement faciliter la transaction, les deux clubs ayant déja effectué des affaires plus tôt cet été. Ils avaient notamment échangé leurs gardiens réservistes au cours du mois dernier, avec Dominique Youfeigane à Lorient, et Teddy Bartouche à Guingamp.