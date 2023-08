L’OM va-t-il s’offrir les services d’un nouveau milieu de terrain en cette fin de mercato ? Marcelino a vite démenti cette information.

Mercato OM : Marcelino ne compte pas recruter un milieu de terrain

Alors que le mercato estival ferme ses portes dans moins d’une semaine, l’Olympique de Marseille accélère pour boucler ses dernières transactions. Le club phocéen est d’ailleurs proche d’accueillir sa septième recrue, en la personne de Joaquin Correa. L’attaquant de l’Inter Milan est arrivé ce vendredi à Marseille afin de passer sa visite médicale.

Une fois cette étape franchie avec succès, l’international argentin s’engagera officiellement avec l’OM. Ce sera un prêt payant de 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Les détails du deal ont été réglés très vite entre les différentes parties, au cours d'une réunion entre Pablo Longoria et les représentants du joueur. L’officialisation de sa signature n’est plus qu’une question de temps.

Toutefois, la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres recrues supplémentaires sont attendues à Marseille. C’est dans ce contexte que le nom du milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri, a circulé avec instance à Marseille. L’objectif serait de le recruter afin de compenser le probable départ de Mattéo Guendouzi. Mais Marcelino vite mit un terme à cette rumeur.

Mattéo Guendouzi ne sera pas remplacé à Marseille

L’entraîneur de l’OM a été catégorique sur le sujet. Même si le milieu de terrain venait à rejoindre la Lazio Rome en cette fin de mercato estival, aucune recrue ne sera engagée pour le remplacer. Marcelino estime avoir la profondeur de banc nécessaire pour faire face à un probable départ de Mattéo Guendouzi.

"Je crois que nous avons un bon niveau au milieu de terrain. Je crois qu'on a des solutions (...) Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort et en novembre, on va récupérer Gueye. Je suis très content des joueurs dans mon équipe et de leur implication. On a une bonne équipe pour figurer dans toutes les compétitions", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport. Il est clair que l'OM ne prévoit pas de recruter un nouveau milieu de terrain en cette fin de mercato. Néanmoins, le club phocéen continue de cibler d'autres postes pour renforcer davantage son effectif cette saison.