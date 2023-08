Déterminé à s’attacher les services de Randal Kolo Muani, le PSG se rapprocherait sérieusement de son objectif pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Accord en vue entre Paris et Francfort pour Randal Kolo Muani

À cinq jours de la clôture du marché des transferts de l’été, le Paris Saint-Germain accélère pour finaliser ses derniers coups afin de renforcer davantage l’équipe de Luis Enrique. Ce dimanche, Téléfoot confirme que « le PSG et Kolo Muani se sont déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans, le joueur a fait du Paris SG sa priorité. » Toujours selon l’émission de TF1, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont confiants et espèrent même finaliser le transfert de l’attaquant de 24 ans dans les prochaines heures.

En effet, Téléfoot assure désormais que le PSG espère bien régler ce dossier avant mardi. Après Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani pourrait être le prochain gros coup des Rouge et Bleu et constituer un trio de feu à Paris avec ses partenaires de l’équipe de France. Conscient que la possibilité de voir son meilleur atout offensif partir cet été, le club allemand serait déjà à la recherche de son probable successeur. Ce qui pourrait encore faire les affaires du PSG.

L’Eintracht Francfort a fait une offre pour Hugo Ekitike

Un seulement après son départ du FC Nantes, Randal Kolo Muani pourrait faire son retour en Ligue 1 dès cet été. Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent rapidement trouver un accord avec leurs homologues de l’Eintracht Francfort avant mardi. Le média sportif ajoute que le champion de France en titre espère même parvenir à boucler l’opération avec un chèque de 80 millions d’euros, hors bonus. La dernière offre refusée par l’Eintracht était de 70 millions d’euros plus des bonus.

Si les discussions entre les deux clubs aboutissent comme espéré, cela pourrait représenter une étape significative dans le renforcement de l’équipe de Luis Enrique. En attendant un accord avec l’OL pour le prometteur milieu offensif Bradley Barcola. Selon le journaliste Saber Desfarges, « Francfort a fait une nouvelle offre ces dernières heures pour Hugo Ekitike. Discussions en cours pour un prêt avec option d’achat. »