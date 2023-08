À trois jours de la fin du mercato, l’OM concentre ses efforts pour finaliser ses dernières transactions et est proche de recruter Bamo Meïté.

Mercato OM : Bamo Meïté d’accord pour rejoindre Marseille

L’été a été agité du côté de l’Olympique de Marseille et c’est encore loin d’être terminé. Il ne reste pourtant que trois jours à la direction de l’OM pour finaliser ses dernières transactions. D’ailleurs, le club phocéen s’apprête à officialiser l’arrivée de Michael Murillo, qui a passé sa visite médicale avec succès à Marseille. Le latéral droit panaméen deviendra la huitième recrue de l’OM sous l’ère Marcelino. Toutefois, les responsables marseillais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

L’OM travaille en coulisse pour faire un nouveau renfort en défense en la personne de Bamo Meïté. Les discussions entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient pour le transfert du défenseur ivoirien ont déjà débuté et progressent dans le bon sens. Selon RMC Sport, les Merlus sont désormais ouverts à l’idée de céder leur joueur de 21 ans et ce dernier aurait déjà donné son feu pour rejoindre Marseille dans cette dernière ligne droite du mercato.

Isaak Touré, la clé pour débloquer le transfert de Bamo Meïté

Les dirigeants de l’OM et du FC Lorient doivent à présent s’accorder sur les modalités de ce transfert et travaillent même en coulisse sur un échange de dernière minute. Le média sportif ajoute que le défenseur marseillais Isaak Touré reste la clé pour tout débloquer dans le dossier Bamo Meïté. Le FC Lorient est depuis longtemps intéressé par les services du colosse défensif de l’OM et envisageait au départ de le recruter sous la forme d’un prêt. Dorénavant, le club entraîné par Régis Le Bris est disposé à céder Bamo Meïté en échange d’Isaak Touré. Ce troc ne déplait pas aux dirigeants marseillais.

Il faudra tout de même convaincre le joueur de quitter définitivement l’OM. Pour le moment, Isaak Touré donne sa préférence pour un prêt au FC Lorient, dans la perspective de revenir à Marseille dans un an. Les Merlus devront trouver les arguments nécessaires pour le faire changer d'avis. Si le jeune joueur de l’OM finit par accepter d’être transféré définitivement au FC Lorient, cela permettrait alors à Bamo Meïté de faire le chemin inverse. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties afin de finaliser ce probable échange.