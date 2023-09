Le Stade Rennais est désormais fixé sur son groupe en Ligue Europa. Un groupe "homogène" mais compliqué attend les hommes de Bruno Genesio.

Ligue Europa : Le Stade Rennais face à des expérimentés de la scène européenne

Le Stade Rennais devra se serrer les coudes dans la phase de poules de la Ligue Europa. Le groupe de Bruno Genesio défiera Villarreal, Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos. Pour sa sixième participation de rang en Coupe d'Europe, les Rouge et Noir tenteront d'améliorer leur performance de la saison 2018-2019 et son huitième de finale perdu contre Arsenal.

Les trois adversaires du SRFC ont l'avantage de bien connaître la scène européenne. Villarreal a participé à trois reprises à la Ligue des Champions, dont une demi-finale et un quart de finale, mais s'est surtout illustré en Ligue Europa, 11 fois au total. Le club espagnol a atteint à 3 reprises les demi-finales et a remporté son premier titre en 2021 face à Manchester United.

De son côté, le Panathinaïkos a connu une période faste dans les années 1970 et 1990 sur la scène européenne avant de disparaître des radars dans la dernière décennie. Il y a cinq ans, le club grec a même été exclu des compétitions européennes. Ce mois-ci, le Panathinaïkos s'est illustré en éliminant l'OM lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, avant de sortir de la compétition à son tour lors des barrages face au Brage.

Enfin, le Maccabi Haïfa est le club qui compte le plus de participations en Coupe d'Europe parmi les quatre clubs (11 fois la Ligue des Champions, 12 fois la Ligue Europa, 1 fois la Ligue Europa Conférence). Mais le club israélien n'est jamais allé plus loin qu'un huitième de finale en Coupe UEFA (ancien nom d'Europa League), lors de la saison 2006-2007, défait par l'Espanyol de Barcelone.

Olivier Cloarec : "On veut finir absolument premiers"

Le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, est revenu sur le groupe qui attend le Stade Rennais en Ligue Europa, avec un certain enthousiasme. « C'est un tirage assez ouvert, homogène. On va attendre le calendrier pour savoir comment se passent les déplacements, comment ils s'intègrent dans le championnat. Le premier objectif c'est de sortir de la poule. »

Le dirigeant du SRFC est bien sûr revenu sur la terrible élimination de son club la saison passée en Ligue Europa, lors des barrages face au Shakhtar Donetsk. « L'année dernière, le gros point noir de la saison, c'était l'élimination contre Donetsk, qui nous est resté en travers de la gorge. L'idée, c'est d'être plus performant aussi sur le plan européen. Quand on rentre dans la compétition, c'est pour finir à la place le plus haut possible, on ne va pas freiner nos ambitions, on ne va pas non plus dire : On veut finir absolument premiers. »