À son arrivée à la tête de l'Olympique de Marseille en février 2021, Pablo Longoria avait suscité un certain optimisme chez les supporters du club phocéen. Cependant, les récents événements ont fait vaciller la confiance envers le président espagnol de 37 ans, et son avenir à la tête du club semble de plus en plus incertain.

Mercato OM : Pablo Longoria sur un siège éjectable ?

Le départ d'Alexis Sanchez, l'attaquant chilien, a été l'un des éléments déclencheurs de cette perte de confiance du peuple marseillais en Pablo Longoria. Sanchez avait réalisé l'une des meilleures saisons pour un attaquant marseillais au cours des dix dernières années. S'il n'a inscrit que 18 buts en 44 matches toutes compétitions confondues, il a surtout démontré une envie de gagner à nulle pareille rarement observée chez un attaquant durant sa première saison à l'OM.

Malgré les rumeurs précédant son départ, Sanchez a affirmé que le choix n'était pas le sien, mais bien celui du club. Avec l'arrivée de Marcelino sur le banc, Sanchez a rapidement compris qu'il ne faisait plus partie du nouveau projet de jeu de l'équipe.

Son expérience décevante à l'Inter Milan a renforcé l'idée que Sanchez n'avait jamais envisagé de quitter l'Olympique de Marseille. Les déclarations de Pablo Longoria sur une offre rejetée par Sanchez ont été contredites par l'argument selon lequel le joueur souhaitait connaître les options du club lors du mercato estival avant de prolonger son contrat.

Olympique de Marseille : qui va sauver le soldat Longoria ?

Pablo Longoria a également été critiqué pour les nombreux recrutements réalisés lors de ce mercato estival, alors que les résultats ne correspondent pas encore aux attentes des supporters. L'OM occupe actuellement une respectable troisième place au classement, mais l'incertitude règne sur la performance de l'équipe une fois que les grosses équipes du championnat auront retrouvé leur rythme.

Si les nouveaux joueurs recrutés par Pablo Longoria ne parviennent pas à répondre aux attentes, il pourrait être contraint de faire des ajustements au sein de l'équipe. Frank McCourt, qui lui voue toujours une confiance inébranlable, pourrait revoir sa position si la pression du public du Stade Vélodrome continue de croître.

Tant pour les joueurs que pour leur entraîneur, l'Olympique de Marseille est désormais confronté à une saison cruciale, sous peine de voir son président évincé de son poste. La situation de Pablo Longoria à la tête du club semble plus précaire que jamais, et les prochains mois seront décisifs pour son avenir à l'OM.

Il faut croire que le dirigeant du club phocéen a commencé à préparer la suite. Il vient de se faire élire membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA), poste par lequel il pourrait continuer de dérouler sa stratégie vers son ambition cachée.