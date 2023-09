Alors que le mercato estival a fermé ses portes depuis près de deux semaines, le FC Nantes officialise une signature inédite en attaque.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago prolonge jusqu'en 2027

C'est une nouvelle assez inattendue qu'a dévoilé le FC Nantes ce mercredi. Dans un communiqué officiel publié sur son site officiel, le FCN a annoncé la prolongation de contrat d'Ignatius Ganago, désormais lié avec les Jaune et Vert jusqu'en juin 2027. "Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation d’Ignatius Ganago (24 ans) pour une saison supplémentaire. L’attaquant international camerounais (14 sélections) est désormais lié avec le Club des rives de l’Erdre jusqu’en 2027."

Arrivé le 1er septembre 2022 en provenance du RC Lens contre un chèque de 4,4 millions d'euros, Ignatius Ganago a souvent répondu présent l'an dernier dans les moments décisifs. Face à Qarabag en Ligue Europa, il a inscrit le but de la victoire dans les toutes dernières secondes pour permettre aux Canaris de se qualifier pour les barrages. Plus récemment, lors de la dernière journée de Ligue 1, c'est lui qui a permis au FCN de se maintenir en inscrivant le seul but de la rencontre face à Angers le 3 juin dernier (1-0).

Ignatius Ganago très heureux de prolonger l'aventure

Quelques instants après avoir prolongé son contrat, l'attaquant camerounais s'est exprimé pour le site officiel du FC Nantes, et n'a pas caché sa satisfaction. "Je suis très content de prolonger avec le FC Nantes. Mon envie, c'était vraiment de rester ici. Je me sens bien à Nantes. On a la chance d'avoir des supporters fantastiques et un coach qui a soif de travail avec nous. La Direction et le coach me font confiance et j'ai envie de leur rendre sur le terrain." Ignatius Ganago aura peut-être l'occasion de montrer à ses dirigeants qu'ils ont fait le bon choix, et ce dès dimanche lors du déplacement des Nantais à Clermont.