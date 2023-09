Bruno Genesio s’est fait des ennemis à Marseille en attaquant les résultats de l'OM dans une courte vidéo. L'entraîneur du Stade Rennais est revenu sur cet incident.

Stade Rennais : Bruno Genesio fâché contre Prime Vidéo

L’Olympique de Marseille ne fait peut-être pas le jeu parfait, mais les résultats sont plus ou moins au rendez-vous. Lors du match du Stade Rennais contre le Stade Brestois (0-0), l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, disait à son homologue Éric Roy que son équipe avait fait un très gros match. Il poursuit en disant : « Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. Mais c’est optimisé à 200 %. »

Cette allusion à la qualité de jeu de l’Olympique de Marseille n’a échappé à personne. Pour se défendre de sa critique contre le club phocéen, l’entraîneur du SRFC n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’en prendre au diffuseur Prime Vidéo, qui a fait filtrer sa conversation. En conférence de presse avant le match face au LOSC, Bruno Genesio est revenu sur cette affaire en montrant sa colère.

Et pourtant il adore l'Olympique de Marseille

"Cela m’a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé" que Prime Vidéo diffuse l’extrait de son échange. Tout de suite après, l’entraîneur du Stade Rennais a dit tout son amour pour l’OM qui justifie la colère qu’il a encore pour la chaîne qui lui aurait fait des ennemis sur le Vieux-Port.

« Si on veut que les droits TV augmentent, les diffuseurs ont besoin des entraîneurs et des joueurs. Et nous, on a besoin d’eux. Mais je pense que ce n’est pas en ayant ce genre de méthode que l’on peut bien travailler ensemble », dit-il avant d’ajouter : « je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j’aime beaucoup ce club. Mais c’est surtout la manière dont ça a été fait qui m’a énervé. »