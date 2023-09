La crise à l’OM va avoir une répercussion sur la vente de l’OM en négociation avec l’Arabie Saoudite. Frank McCourt, longtemps opposé à l’idée, a décidé de vendre l’Olympique de Marseille aux Saoudiens, mais vient d’introduire une nouvelle intrigue dans l’affaire.

Vente OM : Frank McCourt étonne malgré la crise à l’OM

La vente OM pointe toujours à l’horizon sauf que Frank McCourt qui est le propriétaire du club phocéen retarde les choses. Conseiller par Pablo Longoria sur la stratégie qui devait lui permettre de vendre chèrement l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires américain reste sur celle-ci malgré les convulsions qui s’opérèrent présentement au sein de la formation phocéenne.

En effet, Pablo Longoria aurait dit à Frank McCourt de lui faire confiance dans la valorisation de la marque OM. L’espagnol a convaincu l’homme d’affaires de lui permettre de recruter les entraîneurs et joueurs qu’il souhaite afin de positionner durablement le club phocéen dans le top 3 de Ligue 1. Frank McCourt a marché à cette proposition avec le rêve de détrôner le PSG dans la course au titre en Ligue 1. Ainsi la marque OM reprise pour 45 millions d’euros pourrait être revalorisée à plusieurs centaines de millions d’euros.

À la vérité, la stratégie de Pablo Longoria fonctionne puisque l’Arabie Saoudite, selon plusieurs sources, est clairement déterminée à racheter l’OM. Le confrère Thibaud Vezirian, pionnier de ce dossier, assure depuis 2 ans que les tractations sont en cours pour la vente OM. Rolland Courbis de RMC Sport l’a rejoint sur ce même son de cloche avec une révélation de l’arrivée possible de Zinédine Zidane sur le banc du club à la fin de la procédure de la vente de l’OM aux Saoudiens.

Les folles exigences de l'Américain retardent le rachat du club par les Saoudiens

Le groupe de média israélien i24NEWS a abandonné dans le même sens en affirmant qu’une nouvelle offre correspondant aux demandes de Frank McCourt était en route et que l’affaire était imminente. Juste après ce média israélien, une source turque a révélé une exigence difficile à satisfaire de l’Américain. En effet, McCourt voudrait un chèque de 300 millions d’euros en plus de garder entre 20 et 30% des parts du club. Forcément, cette nouvelle exigence de l’Américain ne pouvait que retarder la vente OM.

En effet, selon le journaliste Romain Molina, qui est lui aussi bien informé sur ce dossier, Frank McCourt a reçu plusieurs demandes de différents groupes d’hommes d’affaires intéressés par le rachat de l’OM. Au contraire de l’ASSE qui peine à trouver preneur, le PIF et d’autres entités seraient fortement intéressées par le rachat de l’Olympique de Marseille.

Seulement, Frank McCourt ne demande plus les 300 millions d’euros qu’il exigeait, point sur lequel il était pourtant pratiquement d’accord avec les émissaires d’Arabie Saoudite évoqués par i24NEWS. L’américain, sans doute rêveur de rééditer l’exploit de sa grosse plus-value à la vente des Dodgers, monte les enchères. Aux États-Unis, le Bostonien avait été révélé par son coup de génie de la vente Dodgers de Los Angeles à 2 milliards de dollars. Tirer de la vente OM le plus d’argent possible est son rêve du moment que traduisent à souhait ses dernières exigences.

Rachat de l’OM : L'Arabie Saoudite cèdera-t-elle à McCourt ?

Romain Molina croit savoir que le milliardaire américain exige désormais 700 millions d’euros pour la vente de l’OM aux Saoudiens. Pablo Longoria lui avait miroité 600 à 700 millions d’euros, ce qui l’aurait amené à réinvestir dans le dernier mercato du club marseillais plutôt que de vendre le club aux saoudiens. C’est cette nouvelle demande surprenante de l’américain qui ferait trainer le dossier.

Mais avec la crise à l’OM, qui devrait avoir des répercussions sur la valeur marchande du club, pas sûr qu’il reste longtemps sur cette exigence. Pour l’heure, son communiqué diffusé jeudi confirme son soutien à Pablo Longoria qui a dernièrement pris du recul dans la gestion du club sans pour autant démissionner. Tout laisse penser que l’américain s’accroche à Longoria qui pour lui est le seul dirigeant capable de lui permettre de réaliser la grosse plus-value qu’il vise depuis son rachat du club.